日職／古林首勝、獅隊贏球雙喜 陳重羽預想美好一天成真
統一獅隊今天收到來自古林睿煬的飲料贈禮，轉戰日職後拿下首勝的他沒忘記前隊友們，過去的捕手搭檔陳重羽預想的古林首勝、獅隊贏球，真的在昨天雙喜臨門。
古林睿煬從獅隊轉戰日本職棒火腿鬥士隊，昨天在一軍第二次登板就繳出7局、10次三振、失2分的成績，拿下勝投，無獨有偶的是，同一天獅隊也在中職賽場上以8：5擊敗味全龍隊，陳重羽說：「賽前有想過，如果都贏的話，今天會很美好。」
由於日職較早開打，陳重羽昨天賽前有稍微看一下古林投球，但只看到第1局丟掉2分，心就揪了一下，好在後來發現投到第3局也只失這2分，就安心一點。
昨天賽後，陳重羽也傳訊息恭喜古林睿煬拿下日職首勝，收到古林的回覆，「第一場投完後，有跟我討論一下，他說之前討論一些策略有幫助。」
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言