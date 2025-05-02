日職／古林首勝、獅隊贏球雙喜 陳重羽預想美好一天成真

統一獅隊今天收到來自古林睿煬的飲料贈禮，轉戰日職後拿下首勝的他沒忘記前隊友們，過去的捕手搭檔陳重羽預想的古林首勝、獅隊贏球，真的在昨天雙喜臨門。

古林睿煬從獅隊轉戰日本職棒火腿鬥士隊，昨天在一軍第二次登板就繳出7局、10次三振、失2分的成績，拿下勝投，無獨有偶的是，同一天獅隊也在中職賽場上以8：5擊敗味全龍隊，陳重羽說：「賽前有想過，如果都贏的話，今天會很美好。」

由於日職較早開打，陳重羽昨天賽前有稍微看一下古林投球，但只看到第1局丟掉2分，心就揪了一下，好在後來發現投到第3局也只失這2分，就安心一點。

昨天賽後，陳重羽也傳訊息恭喜古林睿煬拿下日職首勝，收到古林的回覆，「第一場投完後，有跟我討論一下，他說之前討論一些策略有幫助。」