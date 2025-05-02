日職／古林睿煬奪首勝戴培峰有「神預言」 分析跟中職不同處

加盟日職火腿隊的台灣投手古林睿煬昨天第二次登板，首局就丟掉2分，好友戴培峰「神預言」，認為如果7局只掉這2分也很厲害，結果古林睿煬真的以7局失2分拿下日職一軍首勝。

火腿昨天與軟銀隊交手，古林睿煬先發登板，剛好富邦悍將隊沒有賽事，戴培峰有時間觀看直播，但他說：「沒有全部都看啦，也會看一下別的，稍微注意而已。」

以球迷視角看古林睿煬投球，戴培峰坦言自己沒有仔細研究配球等細節，但看到第1局丟掉2分，太太就很緊張，「我說投到7局只掉2分也很厲害啊，後面就調整滿好的，他的能力就在那邊，不太替他擔心。」

雖說沒有特別研究，但戴培峰也指出，看得出古林睿煬跟第一場相比，有做更多準備，「投更多以往在中職沒投的球種，像是滑球，之前二縫線有投但沒有這麼多。」說完自我吐槽，「也可能是對我不用投這麼多二縫線啦。」

戴培峰在IG上分享了古林睿煬(左)與翻譯高麗諒(右)的照片，三人都是高中同學。 截圖自火腿官方IG

賽後戴培峰沒有特別說恭喜，只是在IG上分享了古林睿煬與翻譯高麗諒的照片，因為兩人都是戴培峰高中同學，「看到他們一起在火腿滿酷的，也為他們感到驕傲。」

訪問的最後，戴培峰也向古林睿煬喊話：「希望他不要回來，不然我打不到。」