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中職／古林請獅隊隊友喝飲料！林岳平：希望他越走越遠

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
古林睿煬拿下日職一軍首勝，請統一獅隊前隊友們喝飲料。記者侯永全／攝影
古林睿煬拿下日職一軍首勝，請統一獅隊前隊友們喝飲料。記者侯永全／攝影

統一獅隊今天休息室多了60杯飲料，上面寫著「恭喜古林日職一軍首勝，感謝招待」，那是來自日本的謝意，拿下首勝的古林睿煬自掏腰包請前隊友們喝飲料，獅隊總教練林岳平也給予祝福「希望他越走越遠」。

從獅隊轉戰日職火腿隊的古林睿煬在昨天以7局失2分的表現拿下勝投，火腿完成再見雙殺時，獅隊的休息室爆出歡呼聲，林岳平透露，雖然當下球隊都還在比賽，但休息室的內勤人員還是很關注古林的動向。

至於林岳平自己呢？餅總說：「有看第一局啦…」看到古林掉分後，林岳平就扭頭準備獅隊比賽，中間透過內勤人員傳遞訊息關心進度，「看起來第1局對方有掌握到，第2局策略上有變化。」

過去都是在自家休息區看古林睿煬，這兩場在日職登板只能透過電視關心，林岳平也說：「用另一個角度看他投球，很像自己在比賽，希望他有好表現。」

古林睿煬拿下日職一軍首勝，請統一獅隊前隊友們喝飲料。記者侯永全／攝影
古林睿煬拿下日職一軍首勝，請統一獅隊前隊友們喝飲料。記者侯永全／攝影

雖然古林睿煬第1場吞敗，但第2次登板就拿下勝投，林岳平也認為，到了新的環境、新的球隊，一定需要適應，但經歷過才會有收穫，「第一次不好未必就不好，昨天這樣他的內心會更篤定，不管下一場教練團怎麼安排，是在主場客場、一軍二軍，接到命令就是做好準備。」

昨天古林睿煬賽後提及，自己的每一步都是代表台灣，而林岳平也認為，目前古林不僅是代表著自己，「不是只有統一獅，全台灣球迷都會關注，他也有這樣的感受。」

但林岳平也希望不用每天都去探討古林睿煬，「會有無形壓力在他身上，但我們會持續關注。」

古林睿煬 日職 林岳平

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