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中職／范國宸腿部不適下二軍 王正棠返一軍就先發

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
范國宸因為腿部不適下二軍休息。 聯合報系資料照
范國宸因為腿部不適下二軍休息。 聯合報系資料照

富邦悍將隊今天做出人員調度，先發的魔力藍上一軍、蕭憶銘下二軍外，王正棠也傷癒回歸一軍，不過范國宸因為腿部不適下二軍休息。

王正棠去年以3成33打擊率貢獻105安，為悍將打線最穩定的打者，但今年接連受到手傷、腰傷影響缺陣，今天現身新莊棒球場，總教練陳金鋒透露：「他今天會先發。」

而今天范國宸下二軍，陳金鋒指出，范國宸腿部不適的狀況不太穩定，有時好轉、有時無法出賽，主要是髖關節引起，因此讓他下二軍完整休息。

悍將近期傷兵滿營，陳金鋒更新近況，張育成還需一周觀察評估，張進德打守正常但還無法跑步；投手方面江國豪、王尉永、吳世豪、岳少華已經陸續開始練投、這兩周會

開始比賽，陳仕朋先前狀況有些反反覆覆，近期也會牛棚練投。

王正棠 范國宸 陳金鋒

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