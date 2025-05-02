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中職／樂天桃猿領隊換人 新任CEO牧野幸輝接手
樂天桃猿隊今天宣布領隊更動，第四任領隊由台灣樂天棒球隊股份有限公司副董事長暨執行長牧野幸輝擔任，原領隊川田喜則卸任，於2025年5月2日起生效。
川田喜則自2023年接下重任，帶領樂天桃猿推動各項營運改革與進展，對球團貢獻良多，現已完成階段性任務正式卸任，樂天球團誠摯感謝川田領隊的付出與努力。
新任樂天桃猿領隊牧野幸輝，由日本樂天集團總社經營層指派，充分展現樂天集團對Rakuten Monkeys樂天桃猿棒球隊的高度重視與在地經營的決心。
未來在牧野領隊的帶領下，Rakuten Monkeys樂天桃猿將持續強化與球迷連結、提升球迷體驗，與10號隊友一同打造更具影響力的職業棒球隊。
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