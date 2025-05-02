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中職／UniGirls六位女孩換上和服 推廣西武鐵道魅力

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中職統一獅啦啦隊UniGirls獲得西武鐵道青睞，換上和服拍攝宣傳影片。圖／統一獅隊提供
中職統一獅啦啦隊UniGirls獲得西武鐵道青睞，換上和服拍攝宣傳影片。圖／統一獅隊提供

中職統一獅隊與日職埼玉西武獅隊共同合作交流邁向第10周年，4月11日到13日西武獅造訪台北大巨蛋，4月30日、5月1日換統一獅到西武主場交流，UniGirls同時也獲得西武鐵道青睞，換上和服拍攝宣傳影片。

統一獅前進埼玉西武獅主場參與台日雙獅交流活動，由UniGirls、萊恩、盈盈共同出席，UniGirls在2019年、2023年都曾結合西武鐵道介紹埼玉西武獅球場、川越一日遊、西武園遊園地、嚕嚕米主題公園等，今年再次獲邀合作。

由冞冞、斐棋、芮絲、Maggie、Nozomi、Chihiro六位共同拍攝宣傳影片，搭乘西武鐵道Laview列車前進西武秩父站，在秩父神社換上日式和服體驗日本文化旅遊樂趣，透過實際體驗推廣，讓喜歡日本旅遊的民眾，來到東京可以搭乘西武鐵道體驗特別的旅遊行程。

斐棋表示：「很開心這次獲得西武鐵道邀請拍攝宣傳影片，尤其是和其他女孩們，一起穿上和服體驗旅行，吃美食等，真的感受非常道地的日本文化，這是一次很棒的體驗，也歡迎球迷們來日本玩，也可以來體驗看看，真的很不錯。」

中職統一獅啦啦隊UniGirls獲得西武鐵道青睞，拍攝宣傳影片。圖／統一獅隊提供
中職統一獅啦啦隊UniGirls獲得西武鐵道青睞，拍攝宣傳影片。圖／統一獅隊提供
中職統一獅啦啦隊UniGirls獲得西武鐵道青睞，換上和服拍攝宣傳影片。圖／統一獅隊提供
中職統一獅啦啦隊UniGirls獲得西武鐵道青睞，換上和服拍攝宣傳影片。圖／統一獅隊提供
中職統一獅啦啦隊UniGirls獲得西武鐵道青睞，拍攝宣傳影片。圖／統一獅隊提供
中職統一獅啦啦隊UniGirls獲得西武鐵道青睞，拍攝宣傳影片。圖／統一獅隊提供

中職 統一獅

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