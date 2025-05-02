中職／味全龍「野球開唱」主題日 四組樂團接力搖滾登場

味全龍隊年度搖滾音樂盛會「全家冰抖野球開唱」，將於5月10日至11日於天母棒球場盛大登場，四組人氣樂團芒果醬、胖虎、董事長樂團、美秀集團接力開唱。

「全家冰抖野球開唱」主題日5月10日「芒果醬 Mango Jump」與「胖虎 punkhoo」將於賽前應援舞台演出，5月11日賽後「董事長樂團 The Chairman」與「美秀集團」於草地音樂會登場，此外，味全龍應援曲製作團隊 Dragon Punk 亦將於兩日賽事間進行現場演出。

本次主題活動由味全龍與官方合作夥伴全家便利商店共同策劃，結合全家FamilyMart旗下品提供涵蓋茶飲、甜點、義式冷麵與冰品的美食體驗。

同時為呼應主題活動，全家便利商店亦特別推出「全家冰抖禮物卡」，卡面設計融入味全龍球員與啦啦隊形象，每張卡片均可於全家店舖兌換限定品項，5月10日至11日入場時隨機贈送其中一款禮物卡，數量有限贈完為止。

味全龍球團亦準備音樂祭應援必搭，主題兩日限定的入場贈品，5月10日將贈送結合復古唱盤造型與味全龍視覺設計的黑膠唱盤鑰匙圈（兩款隨機），內建NFC晶片可連結龍隊應援歌曲；5月11日則推出印有「沒有DRAGONS就不能活」口號的飛行飄帶。