中職／雄鷹對戰兄弟今嘉市開打 賽前KANO傳承儀式

嘉義市是KANO棒球原鄉，孕育出許多傑出棒球人才，見證無數激勵人心的時刻，2025年職棒賽季開打，嘉義市迎來系列高水準賽事，職棒例行賽首戰晚間登場，中信兄弟對戰台鋼雄鷹，賽前市長黃敏惠將與2隊球員穿KANO球衣，攜手民族國小球員，大手牽小手，象徵KANO傳承。

市府教育處說，2025年嘉義市迎來職棒賽季，共計19場一軍賽事，包括8場例行賽及11場熱身賽，讓棒球迷欣賞高水準對決。邀請球隊觀賽加油打氣，嘉義市KANO棒場是台鋼雄鷹主場，晚間6時賽前，安排中信兄弟、台鋼雄鷹球員，與市長黃敏惠，攜手民族國小球員，大手牽小手象徵KANO傳承。

教育處長郭添財表示，市府舉辦「世界棒球經典賽資格賽戶外直播派對」4場賽事轉播活動，場場熱情球迷聚集中正公園為中華隊加油吶喊，展現市民對棒球熱情與支持。市府祝賀中華隊挺進2026世界棒球經典賽。

去年市府舉辦第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，在KANO棒球場開打，勇奪世界冠軍中華隊28位隊員，包括隊長陳傑憲在內有17位隊員打過諸羅山盃，市府邀請17位隊員回嘉，為參賽學弟加油傳承，開幕頒獎金給設籍嘉市隊員岳東華。

教育處說，中華隊球員有17位打過諸羅山盃，包括隊長陳傑憲、林家正、林立、岳東華、張政禹、李凱威、江坤宇、戴培峰、江國豪、陳冠偉、陳晨威、林安可、黃恩賜、吳俊偉、王志煊、莊昕諺、曾頌恩。