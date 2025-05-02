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日職／古林睿煬可愛！伊藤大海：但投球一點都不可愛

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照

加盟日本職棒火腿隊的台灣投手古林睿煬昨天拿到生涯首勝，7局10次三振、2失分的優質先發令球迷驚艷，陣中前輩伊藤大海更直言古林睿煬雖然人很可愛，「但他投出的球一點都不可愛」。

古林睿煬生涯初登板雖然承擔敗投，但昨天面對軟銀隊展現不同凡響的壓制力，最快球速來到155公里，日本媒體也向伊藤大海請教古林的厲害之處。

伊藤大海指出，對投手來說，要將複雜的投球機制簡化是很困難的事，但古林卻能辦到，「他的出手動作與抬腳前進的時機，都非常合乎理論，而且能穩定維持這種簡單的動作」。

伊藤大海表示，古林睿煬雖然投球看起來不費力，直球卻能又快又強，這方面讓自己學習到很多，「就像看（道奇隊的佐佐木）朗希一樣，也是簡單的動作。抬腳後就直接朝打者方向投出去。厲害的投手，看起來就像是在重播同一段影片一樣穩定。」

古林睿煬春訓時曾向伊藤大海請益，作為先發投手的一周該怎麼調整，兩人因此有了交集，伊藤大海也說：「他真是個好孩子，很可愛，但有點害羞，就像是我第一年進入職棒一樣。」

伊藤大海 古林睿煬 道奇

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