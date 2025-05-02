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日職／「我的每一步代表台灣」 古林睿煬感性談首勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照

「我的每一步可能都代表台灣的一小步。」古林睿煬昨天拿下加盟日本職棒火腿隊的首勝，賽後分享自己承擔的責任，也感受到在火腿是一件幸福的事。

古林睿煬的初登板雖然留下5.2局失7分（5分責失）的成績，但昨天第二次登板，就繳出7局10次三振、失2分的優質先發，幫助火腿以3：2擊敗軟銀隊。

古林睿煬賽後接受日本媒體聯訪時表示，第一場出賽的狀況不好，第二戰開局也不太順利，「過程中滿多努力，現在拿到首勝，確定方向是對的，希望可以更快進入狀況」。

第1局古林睿煬丟掉2分後，第2局開始就迅速回穩，期間差異讓外界直呼就像是兩個人，古林睿煬也坦承，中間確實有改變一些策略，「但細節也不太好說，希望自己可以繼續維持」。

古林睿煬成為繼2007年林恩宇後，再次在日職拿下先發勝的台灣投手，古林也直言，這一勝意義重大，「很久沒有中職投手輸出到日本，我的每一步可能都代表著台灣的一小步，希望透過我自己的努力，讓大家看見台灣」。

而7局上萬波中正更是在2：2平手時敲出超前陽春砲，讓古林睿煬能夠取得勝投，古林睿煬也說：「可以在火腿隊是很幸福的事，因為大家都非常溫暖，給我很多鼓勵，也用行動去挺我，很感謝大家」。

中職 古林睿煬 火腿

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