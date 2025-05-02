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日職／古林睿煬7局飆10K 日職首勝到手

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
由統一獅隊轉至火腿隊台灣投手古林睿煬，昨天拿下日職生涯首勝。圖／統一獅隊提供
由統一獅隊轉至火腿隊台灣投手古林睿煬，昨天拿下日職生涯首勝。圖／統一獅隊提供

「台灣金孫」古林睿煬在旅日生涯的第二次登板，繳出七局、失兩分的優質先發，幫助火腿隊以三比二擊敗軟銀隊，賽後總教練新庄剛志將日職首勝球交到他手中，古林睿煬也以日文「太好了」向現場球迷分享心情。

古林睿煬雖然首局遭遇亂流丟掉兩分，不過很快回穩，最終以一○三球投七局，投出十次三振，局數、用球數、三振數都寫下個人新高，而被敲五支安打，防禦率下修到四點九七，揮別初登板五點二局失七分的陰霾。

新庄剛志賽後與古林合照，並高舉雙手擊掌致意，古林睿煬受訪時表示，要將這顆球交給一起來日本的太太，「謝謝她讓我沒有後顧之憂，在這裡好好奮鬥」。

古林睿煬最快球速來到一五五公里，平均球速一四九點一公里更是昨天日職先發投手最快，古林也認為投球內容不錯，但是因為隊友給予的安定感，第一局遇到亂流後也趕快討論、修正，「讓自己更快進入狀況，把直球丟好」。

七局上雙方二比二平手時，萬波中正擊出左外野方向的超前陽春砲，棒打上澤直之，監督新庄剛志無論談到萬波中正開轟、上澤直之都會提到古林，大讚：「他是個好孩子，個性也很好，我真的很想讓他拿到這場勝利。」

拿下日職生涯首勝後，古林睿煬希望自己能夠延續下去，並且愈投愈好，最後也以日文喊出「謝謝大家。」向特別到客場為自己應援的球迷致意。

古林睿煬 教練 日文 日本

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