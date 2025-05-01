日職／貼古林投球影片獻寶 新庄剛志：不覺得很厲害嗎？

台灣投手古林睿煬今天以7局、10次三振、失2分的優質先發拿下旅日首勝，日本火腿隊監督新庄剛志賽後笑得樂不可支，也立刻在個人社群貼上古林的投球影片盛讚「連無酒精啤酒都好喝起來了呢」。

火腿隊昨天以3：2擊敗軟銀隊，古林睿煬在加盟火腿隊的第二場就拿下勝投，表現也壓過前火腿隊的上澤直之，賽後新庄剛志親自將首勝球拿給古林，並與古林合照，即使戴著口罩也看得出下面藏著大大笑容。

新庄剛志不僅賽後受訪時稱讚古林是好孩子，很希望能將勝利帶給他，就連個人IG也更新了古林投球影片，並寫著「大家看看，這個投球，不覺得很厲害嗎？」