快訊

近10小時偵訊…貴婦奈奈200萬元交保 戴上電子腳鐐離去

涉吸金上億！貴婦奈奈200萬交保 配戴電子腳環倉促離開北檢

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／貼古林投球影片獻寶 新庄剛志：不覺得很厲害嗎？

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
古林睿煬。截圖自畫面
古林睿煬。截圖自畫面

台灣投手古林睿煬今天以7局、10次三振、失2分的優質先發拿下旅日首勝，日本火腿隊監督新庄剛志賽後笑得樂不可支，也立刻在個人社群貼上古林的投球影片盛讚「連無酒精啤酒都好喝起來了呢」。

火腿隊昨天以3：2擊敗軟銀隊，古林睿煬在加盟火腿隊的第二場就拿下勝投，表現也壓過前火腿隊的上澤直之，賽後新庄剛志親自將首勝球拿給古林，並與古林合照，即使戴著口罩也看得出下面藏著大大笑容。

新庄剛志不僅賽後受訪時稱讚古林是好孩子，很希望能將勝利帶給他，就連個人IG也更新了古林投球影片，並寫著「大家看看，這個投球，不覺得很厲害嗎？」

新庄剛志也稱讚，古林不論是作為人或是作為選手，都非常的出色，「他能來到火腿隊，真的只有滿滿感謝。在異國生活真的非常不容易，請各位之後也一起關注古林的活躍喔。」而古林睿煬的好投也幫助球隊拿下勝利，「連無酒精啤酒都好喝起來了呢。」

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照

古林睿煬 新庄剛志 日本火腿

延伸閱讀

日職／問答必提古林睿煬 新庄剛志盛讚：他是好孩子

日職／新庄剛志親送首勝球 古林睿煬日文直呼：太好了

日職／復仇！古林睿煬7局10K奪首勝 火腿擊退上澤直之

日職／古林睿煬7局10K優質好投 萬波中正轟超前砲取勝投資格

相關新聞

日職／古林睿煬首局亂流回穩飆155公里火球 火腿棒打前隊友5局扳平

日本職棒火腿鬥士隊古林睿煬連兩場都浮現首局亂流，不過今天穿越亂流後回穩，前5局投完僅失2分，而隊友也幫忙打回分數，火腿與...

日職／復仇！古林睿煬7局10K奪首勝 火腿擊退上澤直之

加盟日本火腿鬥士隊的古林睿煬成功復仇，在日本職棒生涯第二場出賽扭轉初登板的慘淡成績，繳出7局10K、失2分的優質先發壓過...

日職／貼古林投球影片獻寶 新庄剛志：不覺得很厲害嗎？

台灣投手古林睿煬昨天以7局、10次三振、失2分的優質先發拿下旅日首勝，日本火腿隊監督新庄剛志賽後笑得樂不可支，也立刻在個...

日職／新庄剛志親送首勝球 古林睿煬日文直呼：太好了

「台灣金孫」古林睿煬今天繳出7局10K、失2分的優質先發，在旅日第二場出賽就拿下首勝，賽後總教練新庄剛志親自將球交到古林...

日職／問答必提古林睿煬 新庄剛志盛讚：他是好孩子

日本職棒火腿隊今天以3：2擊敗軟銀隊，古林睿煬以7局10次三振、失2分的優質先發拿下首勝，監督新庄剛志無論談到萬波中正開...

中職／陳傑憲9局上3分超前轟 獅隊破除龍隊天母不敗之身

統一獅隊今天一度丟掉5分領先，然而9局上5：5平手的局面「台灣隊長」陳傑憲直接一發三分砲超前比數，棒打12強隊友陳冠偉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。