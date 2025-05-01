中職／帶著脛骨痛上場 陳傑憲照敲超前三分砲

統一獅隊今天一度丟掉5分領先，但最終仍靠著陳傑憲在9局上的三分砲，以8：5擊敗味全龍隊，而事實上，陳傑憲昨天還因自打球打到脛骨，是帶著傷上場。

今天能夠從龍隊手中討到勝利甜頭，獅隊總教練林岳平指出，關鍵在於9局上2好3壞後，邱智呈因為投手超時獲得壞球保送上壘，「這個對傑憲攻擊上更有利」。

邱智呈保送後，下一棒陳傑憲就敲出超前三分砲，陳傑憲表示，場下觀察今天陳冠偉的指叉球控球沒那麼好，上去打擊時只想不要雙殺，「設定打直球、打到外野，策略很明確，打出全壘打是投手失投，他球威還是有」。

陳傑憲指出，今天球隊一開始都有得分，但對方持續給予壓迫，很開心自己能夠幫助到球隊，「但沒有前面人上壘也沒有這支全壘打，感謝隊友的堅持」。

獅龍連兩天交手的勝敗讓彼此互換戰績第一的位置，陳傑憲指出，味全龍隊今年補了朱育賢、陳子豪，加上原本球員都很厲害，「每一棒都有威脅性，會讓我們很壓迫」。