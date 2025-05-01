快訊

近10小時偵訊…貴婦奈奈200萬元交保 戴上電子腳鐐離去

涉吸金上億！貴婦奈奈200萬交保 配戴電子腳環倉促離開北檢

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／贏球檢討守備瑕疵 林岳平偷補一句：恭喜古林

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅陳韻文8局下在三壘有人時發生投手犯規，讓味全龍追平比分，獅隊總教練林岳平（右）上場了解情況。記者余承翰／攝影
統一獅陳韻文8局下在三壘有人時發生投手犯規，讓味全龍追平比分，獅隊總教練林岳平（右）上場了解情況。記者余承翰／攝影

統一獅隊今天一度丟掉5分領先，但最終仍靠著陳傑憲在9局上的三分砲，以8：5擊敗味全龍隊，總教練林岳平賽後檢討完守備上的瑕疵，最後補上一句「恭喜古林贏球」。

獅隊輸出到日本職棒火腿隊的王牌投手古林睿煬，今天面對軟銀隊投出7局、10次三振、失2分的優質先發，拿下旅日首勝，由於比賽時間重疊，林岳平賽後有先了解古林的投球狀況，才接受訪問。

獅隊今天前4局取得5：0領先，但逐步被龍隊追平，林岳平點出，是守備上給了對手機會，先發投手梅賽斯雖然6局失4分，但內容並不差，「守備上沒幫到他，左外野、三壘、游擊都有機會守住，變成是安打，所以投得比較辛苦。」

4局下左外野手朱迦恩曾發生守備瑕疵，面對朱育賢敲出的飛球先往前跑才向後追，結果形成二壘安打，讓龍隊得到第1分，林岳平也指出，這完全是技術層面，「打得有點強勁，但跑位錯了。」

8局下陳韻文在三壘有人時發生投手犯規，送給對手追平分，林岳平曾一度上場，他表示，陳韻文因為沒有停頓，被判突襲投球沒有可抗議之處，只是上場了解，「這是我們要檢討，很多時候投手利用節奏跟打者周旋，但那個時間點要確實一點。」

統一獅朱迦恩4局下發生守備瑕疵。記者余承翰／攝影
統一獅朱迦恩4局下發生守備瑕疵。記者余承翰／攝影

林岳平 陳韻文

延伸閱讀

日職／新庄剛志親送首勝球 古林睿煬日文直呼：太好了

中職／林子崴心悸下二軍 林岳平：檢查看來正常

中職／300勝達陣獅隊第一人 林岳平：只是過程

中職／林岳平執教300勝達陣！梅賽斯好投+林安可開轟

相關新聞

日職／古林睿煬首局亂流回穩飆155公里火球 火腿棒打前隊友5局扳平

日本職棒火腿鬥士隊古林睿煬連兩場都浮現首局亂流，不過今天穿越亂流後回穩，前5局投完僅失2分，而隊友也幫忙打回分數，火腿與...

日職／復仇！古林睿煬7局10K奪首勝 火腿擊退上澤直之

加盟日本火腿鬥士隊的古林睿煬成功復仇，在日本職棒生涯第二場出賽扭轉初登板的慘淡成績，繳出7局10K、失2分的優質先發壓過...

日職／貼古林投球影片獻寶 新庄剛志：不覺得很厲害嗎？

台灣投手古林睿煬昨天以7局、10次三振、失2分的優質先發拿下旅日首勝，日本火腿隊監督新庄剛志賽後笑得樂不可支，也立刻在個...

日職／新庄剛志親送首勝球 古林睿煬日文直呼：太好了

「台灣金孫」古林睿煬今天繳出7局10K、失2分的優質先發，在旅日第二場出賽就拿下首勝，賽後總教練新庄剛志親自將球交到古林...

日職／問答必提古林睿煬 新庄剛志盛讚：他是好孩子

日本職棒火腿隊今天以3：2擊敗軟銀隊，古林睿煬以7局10次三振、失2分的優質先發拿下首勝，監督新庄剛志無論談到萬波中正開...

中職／陳傑憲9局上3分超前轟 獅隊破除龍隊天母不敗之身

統一獅隊今天一度丟掉5分領先，然而9局上5：5平手的局面「台灣隊長」陳傑憲直接一發三分砲超前比數，棒打12強隊友陳冠偉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。