中職／贏球檢討守備瑕疵 林岳平偷補一句：恭喜古林

統一獅隊今天一度丟掉5分領先，但最終仍靠著陳傑憲在9局上的三分砲，以8：5擊敗味全龍隊，總教練林岳平賽後檢討完守備上的瑕疵，最後補上一句「恭喜古林贏球」。

獅隊輸出到日本職棒火腿隊的王牌投手古林睿煬，今天面對軟銀隊投出7局、10次三振、失2分的優質先發，拿下旅日首勝，由於比賽時間重疊，林岳平賽後有先了解古林的投球狀況，才接受訪問。

獅隊今天前4局取得5：0領先，但逐步被龍隊追平，林岳平點出，是守備上給了對手機會，先發投手梅賽斯雖然6局失4分，但內容並不差，「守備上沒幫到他，左外野、三壘、游擊都有機會守住，變成是安打，所以投得比較辛苦。」

4局下左外野手朱迦恩曾發生守備瑕疵，面對朱育賢敲出的飛球先往前跑才向後追，結果形成二壘安打，讓龍隊得到第1分，林岳平也指出，這完全是技術層面，「打得有點強勁，但跑位錯了。」