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影／陳傑憲9上致勝三分砲 獅重登戰績第一

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
統一獅陳傑憲9局上敲出致勝3分打點全壘打。記者余承翰／攝影
統一獅陳傑憲9局上敲出致勝3分打點全壘打。記者余承翰／攝影

統一獅今天在天母客場出戰味全龍，前4局一度取得5：0領先，卻被龍隊一分一分追趕，在8局下終結者陳韻文的投手犯規後遭到追平，「台灣隊長」陳傑憲卻戲劇性地在9局上從龍隊陳冠偉手中敲出三分砲，幫助獅隊終場仍以8：5擊敗龍隊，再度在戰績榜上登頂。

陳傑憲賽後表示，那個打席有觀察到陳冠偉今天指叉球控球沒那麼好，就設定好要打他的直球，想法就是要把球打到外野，剛好那球失投有掌握到。

統一獅陳韻文（左）後援1.1局拿下勝投，賽後與捕手陳重羽（右）擁抱慶祝。記者余承翰／攝影
統一獅陳韻文（左）後援1.1局拿下勝投，賽後與捕手陳重羽（右）擁抱慶祝。記者余承翰／攝影
統一獅陳傑憲（左）9局上敲出致勝3分打點全壘打。記者余承翰／攝影
統一獅陳傑憲（左）9局上敲出致勝3分打點全壘打。記者余承翰／攝影
統一獅陳傑憲9局上敲出致勝3分打點全壘打。記者余承翰／攝影
統一獅陳傑憲9局上敲出致勝3分打點全壘打。記者余承翰／攝影
統一獅陳韻文後援1.1局拿下勝投。記者余承翰／攝影
統一獅陳韻文後援1.1局拿下勝投。記者余承翰／攝影
統一獅以8：5擊敗味全龍，戰績再度爬回第一名。記者余承翰／攝影
統一獅以8：5擊敗味全龍，戰績再度爬回第一名。記者余承翰／攝影

統一獅 陳傑憲 陳冠偉

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