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中職／陳傑憲9局上3分超前轟 獅隊破除龍隊天母不敗之身
統一獅隊今天一度丟掉5分領先，然而9局上5：5平手的局面「台灣隊長」陳傑憲直接一發三分砲超前比數，棒打12強隊友陳冠偉，幫助獅隊以8：5擊敗味全龍隊再次要回戰績第一，也讓龍隊吞下本季在天母主場的首敗。
獅隊今天前4局就靠著安打串連，1局上、3局上各攻下2分，4局上再添加1分，取得5：0領先，然而龍隊在4局下先追回
2分，5局下劉基鴻高飛犧牲打、6局下郭天信1分打點安打追到1分差。
8局下2出局、三壘有人，獅隊提前推出終結者陳韻文，不料沒有拆彈還因為投手犯規，讓龍隊兵不血刃跑回追平分。
9局上平手局面龍隊推出陳冠偉，1出局後林佳緯先敲出二壘打、邱智呈保送上壘，輪到陳傑憲直接把球掃出右外野全壘打牆，一棒取得3分領先。
陳傑憲今天5打數2安打、4分打點，繼4月5日的本季首轟後再次開轟，追平去年整季的全壘打數字，打擊率上升到3成18。
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