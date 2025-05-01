日職／問答必提古林睿煬 新庄剛志盛讚：他是好孩子

日本職棒火腿隊今天以3：2擊敗軟銀隊，古林睿煬以7局10次三振、失2分的優質先發拿下首勝，監督新庄剛志無論談到萬波中正開轟、面對上澤直之都會提到古林，大讚：「他是個好孩子，個性也很好，我真的很想讓他拿到這場勝利。」

今天在雙方2：2平手時，萬波中正擊出左外野方向的超前陽春砲，棒打上澤直之，新庄剛志對這支關鍵一擊表示：「唉呀，真是難以預測啊。他總是在重要時刻開轟。今天這一發，我想他是為了古林而打的吧。」

上澤直之過去曾效力火腿隊，兩年前透過入札制度挑戰美職，僅出賽2場便結束大聯盟之旅，今年回歸日職卻選擇加盟軟銀隊而非老東家，今天首次面對火腿隊登板，引來左外野看台一片噓聲。

新庄剛志談到上澤直之的投球時說道：「今天速球投得特別多，而且用了過去在火腿時期幾乎沒用的快速牽制，讓人挺驚訝的。」儘管如此，新庄也強調：「與其關注對手如何，不如說整支球隊今天為古林帶來勝利，這一點真的太好了。」

古林睿煬今天雖然首局丟掉2分，但隨後回穩，在個人旅日生涯的第二場登板中便拿下首勝，新庄盛讚古林：「接下來希望他能不斷取勝，藉由勝利成長，真的讓人非常期待。」

尤其談到第2局以後的表現，新庄表示：「關鍵時刻的決勝球是那顆曲球吧。非常厲害，能投到那個位置，打者完全被出奇不意，等著速球卻來個有剎車感的變化球，要打到可不容易啊。」