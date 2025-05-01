日職／新庄剛志親送首勝球 古林睿煬日文直呼：太好了
「台灣金孫」古林睿煬今天繳出7局10K、失2分的優質先發，在旅日第二場出賽就拿下首勝，賽後總教練新庄剛志親自將球交到古林睿煬手中，古林睿煬也以日文向現場球迷分享心情「よかった（太好了）」。
古林睿煬今天雖然首局遭遇亂流丟掉2分，不過火腿隊5局上攻回2分追平，7局上萬波中正更是敲出超前陽春砲，最終以3：2擊敗軟銀隊。
新庄剛志賽後親自將這顆生涯首勝的紀念球交給古林睿煬，並與他開心合照，最後高舉雙手擊掌致意，古林睿煬也接受場邊訪問，要將這顆球交給一起來到日本的太太，「謝謝她讓我沒有後顧之憂，在這裡好好奮鬥。」
【公式戦】vs. 福岡ソフトバンク 5回戦— NoitaMrofnI (@F_INON) May 1, 2025
3-2で勝ちました。
5月白星スタート
古林睿煬投手、来日初勝利です！ pic.twitter.com/FFt4n0UM1x
對於今天的投球內容，古林睿煬表示：「內容滿好的，隊友表現很好，給我很大安定感，才有這樣的表現。」雖然第1局有些狀況，但退場後也趕快討論，「看缺點在哪裡，讓自己更快進入狀況，把直球丟好。」
古林睿煬今天投球過程中不時脫下球帽觀看內裡，場邊訪問也好奇球帽內是什麼東西？古林笑說：「是秘密。」
拿下日職生涯首勝後，古林睿煬希望自己能夠延續下去，並且越投越好，最後也以日文向特別到客場為自己應援的球迷致意「ありがとう皆さん（謝謝大家）」。
古林睿煬🇹🇼ヒロイン— 😎🤙ビットボス(えっビッグボス？でテレビ・新聞に出た人)ファイターズ春季キャンプ＆WBC全戦完走 (@bitboss6009) May 1, 2025
今の気持ちは？
↓
“ヨカャッタ”
あ〜これ可愛いシリーズ狙ってきたわね🫦
ともあれ…
ファイターズへようこそ💫#lovefighters pic.twitter.com/F5kWteKBlf
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