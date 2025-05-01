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日職／復仇！古林睿煬7局飆10K奪首勝 火腿擊退上澤直之

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日職／復仇！古林睿煬7局10K奪首勝 火腿擊退上澤直之

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
古林睿煬今天出賽奪勝投。火腿隊官方X
古林睿煬今天出賽奪勝投。火腿隊官方X

加盟日本火腿鬥士隊的古林睿煬成功復仇，在日本職棒生涯第二場出賽扭轉初登板的慘淡成績，繳出7局10K、失2分的優質先發壓過軟銀隊上澤直之，而火腿隊最終以3：2拿下勝利，古林睿煬也收下日職生涯首勝。

古林睿煬的初登板留下5.2局5K、失7分（5分責失）的成績吞下敗投，然而今天不一樣了，雖然首局同樣出現亂流，但僅失2分，隨後越投越穩。

面對軟銀隊古林睿煬以103球力投7局，投出10次三振，局數、用球數、三振數都寫下個人新高，而被敲5支安打僅失2分，繳出日職生涯第一次的優質先發，防禦率下修到4.97。

古林睿煬今天最快球速來到155公里，就是第2局三振掉廣瀨隆太的那一球，平均球速來到149.1公里，是今天日職10位先發投手中最高，軟銀的上澤直之是144.8公里。

火腿隊打線雖然前3局遭到上澤直之完全壓制，直到第4局才保送上壘一次，不過5局上終於攻陷這位前隊友，清宮幸太郎、萬波中正接連敲安，郡司裕也的高飛犧牲打敲回第1分，萬波也推進上三壘，並在2出局之後靠捕逸跑回追平分。

萬波中正猶如新任「台灣之友」，7局上他在2好3壞後，從上澤直之手中轟出一發仰角僅20度的超平射炮，這發陽春砲將比數超前為3：2。

上澤直之去年以入札制度挑戰大聯盟，但1年僅出賽2場就被戰力外，而他沒有選擇回到老東家火腿隊而是加入軟銀，讓火腿監督新庄剛志明確表達失望，今天首度對決火腿隊，上澤直之7局投了122球，6次三振被敲3支安打，丟掉3分（2分責失）。

古林睿煬 日本火腿鬥士 軟銀

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