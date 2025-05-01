日職／古林睿煬7局10K優質好投 萬波中正轟超前砲取勝投資格

轉戰火腿隊的古林睿煬生涯在日本職棒第二次登板，投出比初登板更好成績，面對軟銀隊先發7局失2分、10次三振，加上萬波中正的一發超前陽春砲，退場時火腿隊以3：2領先，握有勝投資格。

古林睿煬今天首局又遇到亂流，開局被敲2支安打後，因為栗原陵矢高飛犧牲打掉分，2出局後又遭到中村晃敲掉分，但之後越投越穩，第2、3局都投出三上三下，第4局也僅出現1次四壞保送；5局下古林面對1出局、二壘有人危機更是以連續2K拆彈。

初登板在第6局續投挨轟的古林睿煬，今天投到第6局依舊威猛，再次製造三上三下，7局下更繼續站上投手丘，2出局後雖被嶺井博希敲出安打，但以三振收尾，8局下火腿隊由河野龍生接替投球。

相較於初登板的5.2局5K、失7分（5分責失）吞敗，古林睿煬今天以103球力投7局，投出10次三振，局數、用球數、三振數都寫下個人新高，而被敲5支安打僅失2分，繳出日職生涯第一次的優質先發，防禦率下修到4.97。

火腿隊面對上澤直之是「不能輸」的一戰，然而前3局遭到完全壓制，4局上也僅保送上壘一次，5局上終於攻陷這位前隊友，清宮幸太郎、萬波中正接連敲安，郡司裕也的高飛犧牲打敲回第1分，萬波也推進上三壘，並在2出局之後靠捕逸跑回追平分。