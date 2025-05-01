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日職／古林睿煬首局亂流回穩飆155公里火球 火腿棒打前隊友5局扳平

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日職／古林睿煬首局亂流回穩飆155公里火球 火腿棒打前隊友5局扳平

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照

日本職棒火腿鬥士隊古林睿煬連兩場都浮現首局亂流，不過今天穿越亂流後回穩，前5局投完僅失2分，而隊友也幫忙打回分數，火腿與軟銀隊暫時以2：2戰平。

古林睿煬今天第1局進球點、控球都不如初登板，投出的第一球就被野村勇敲成二壘安打，面對笹川吉康則是曲球被敲出安打，接著因為栗原陵矢高飛犧牲打掉分，2出局後又遭到中村晃狙擊掉分，最終丟掉2分結束首局。

但第2局古林立刻回穩，3球三振廣瀨隆太並飆到155公里球速，接連解決嶺井博希、佐藤直樹，3局下古林再次投出三上三下，其中連續讓笹川吉康、栗原陵矢揮棒落空三振；4局下古林投出第1次四壞，但也抓下3個出局數。

火腿面對上澤直之是「不能輸」的一戰，然而前3局遭到上澤完全壓制，包含3局上連吞3K，直到4局上2出局後才靠田宮裕涼選到四壞首次上壘。

然而5局上火腿終於攻陷這位前隊友，清宮幸太郎先敲出第1支安打，接著萬波中正補上一支二壘打，郡司裕也的高飛犧牲打敲回第1分，萬波也推進上三壘，2出局之後，上澤面對水野達稀投出壞球，捕手發生捕逸，讓萬波跑回追平分。

5局下古林開局就被嶺井博希敲出安打，而下一棒佐藤直樹犧牲觸擊製造1出局、二壘有人，然而古林接著連續三振野村勇、笹川吉康，結束這局的得點圈危機。

古林睿煬 火腿

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