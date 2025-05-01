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中職／李珠珢IG限動竟分享這畫面 網友歪樓：比那些學姊還敢
中華職棒富邦悍將啦啦隊女神李珠珢，於今天下午在個人IG限動轉貼分享她被餵食的畫面，可能是網友製作AI合成影片，然後分享給她，她再分享至個人IG限動上，她還寫上，「這是什麼lol」，其實畫面相當有趣，卻引起不少網友討論。
網友在ptt上留言，「這是免費能看的嗎？」、「包括上次表演那個小走光...這比她那些學姊還敢。」、「其實限動是短影片，看起來就是在吃東西，完全不會偏...截圖真的會歪樓XD。」
其實，李珠珢今天在IG限動還分享不少她在富邦悍將應援的畫面點滴，此外，網友最關注的是她分享在韓職LG雙子應援班表，結果班表一出，又引起一些網友討論，「李珠珢LG 5月班表出來了？好像有6天？比富邦的還多。」最後網友統計出來的結果，5月分李珠珢在韓國計應援6天，台灣應援班表則為4天。
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