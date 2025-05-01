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中職／拿魚雷棒都遇到保送 郭嚴文：我是展示機
味全龍隊昨晚有3人使用魚雷球棒，張政禹打滿全場3打數1安打，陳子豪敲出飛球出局就收起，郭嚴文更無奈，拿了2打席都選到四壞保送，笑說：「我的是展示機。」
中華職棒近期陸續通過魚雷球棒的廠商認證，球員也開始試用，陳子豪表示：「昨天看到政禹、嚴文都在用，就拿來試試看。」他在第4局拿魚雷棒敲出飛球出局後又換回，昨天2支安打都是原本球棒敲出。
「可能還是需要春訓去適應。」陳子豪表示，張政禹練習時都有在用，適應起來比較好，自己是突然更換，「原本是很有熱情，看到新聞很想用，結果等2、3周就有點冷掉。」
郭嚴文昨天則是前兩打席敲出安打後，後面兩打席都改用魚雷棒，沒想到都遇到四壞保送，還沒機會實際感受，郭嚴文也笑說：「還沒辦法說使用心得。」
不過即使如此，郭嚴文也指出，在練習時就有感覺，魚雷棒即使重量相同，揮棒的感覺會比較輕，「球棒的平衡不一樣，會影響揮棒的感受，之後再找機會試試看。」
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