中職／魚雷球棒先行者 林岱安點出一弱勢需適應

魚雷球棒開始進入中職賽場，統一獅隊林佳緯、林岱安率先使用，昨晚味全龍隊也有3名球員使用，林岱安點出魚雷球棒對外角球比較苦手，目前還是練習時使用較多。

中職今年最早通過魚雷棒認證的品牌是Hakusoh，4月23日林佳緯、林岱安就有拿上場使用過，而Louisville Slugger在本周一通過，龍隊昨天張政禹、陳子豪、郭嚴文都在實際比賽試打。

林岱安指出，目前使用過的魚雷棒，自己打起來感覺跟原本球棒不會差太多，「不過外角打起來沒那麼舒服，適合擊球點裡面一點的打者。」

林岱安只打了一場就收起來，他認為透過實戰會比較明確知道感受，但目前還是需要適應擊球手感，因此只用在練習時使用，另外陳重羽原本也有打算拿上場，但目前也還在練習適應中。

魚雷球棒在國外能夠根據球員的揮棒型態進行客製化，調整甜蜜點到習慣的擊球位置，林岱安指出，目前台灣的魚雷棒甜蜜點也有偏上、偏下的不同配置，但要能透符合自己的型態會較有幫助。