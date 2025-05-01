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中職／12強改用戰斧就開轟 陳傑憲等待美國製造魚雷棒

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊隊長陳傑憲（圖）三分全壘打。特派記者許正宏／東京、攝影
中華隊隊長陳傑憲（圖）三分全壘打。特派記者許正宏／東京、攝影

「台灣隊長」陳傑憲還在等待美國製造的魚雷球棒飄洋過海而來，原因是品牌已有使用習慣，更加碼透露自己在世界12強賽開打前一天才更換成戰斧握把，沒想到就在開幕戰敲出一發兩分砲，成為奪冠起源。

美國職棒今年開始吹起魚雷棒風潮，中華職棒也在近期陸續有品牌通過認證程序，4月23日統一獅隊就有林佳緯、林岱安使用過Hakusoh品牌的魚雷棒，而昨天龍隊張政禹、陳子豪、郭嚴文都在實際比賽試打Louisville Slugger的魚雷棒。

陳傑憲先前試用過魚雷球棒後就很期待能夠使用，不過因習慣Victus的球棒，剛好經紀公司有人脈，可以從美國寄來Victus的的魚雷棒，不過陳傑憲也強調，「還是要通過中職的認證啦。」

雖然還不知道收到的會是什麼型號，但陳傑憲期待是戰斧握把結合魚雷棒，「我習慣戰斧了，打12強之前因為手腕會痛，所以臨時改用戰斧，那時候狀況比較差，想說再慘也不會多慘，正式比賽前一天才換，沒想對對韓國就敲出全壘打了。」

而陳傑憲最後在12強的打擊成績大家也知道，14支安打、6成36打擊率、2發全壘打、6分打點獲選賽事MVP，陳傑憲笑說是有點「因禍得福」，最初只是想找打起來手腕不會痛的握把，結果感覺「遇到對的了」。

不過陳傑憲也坦言，球棒本身自己覺得打起來沒有特別適合，但就是一個安定感，「有時候也會拿別人的來打一下，再拿回原本的來用，才會再次感覺到那種契合的感覺。」

統一獅隊陳傑憲目前習慣使用的球棒為Victus的戰斧握把。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊陳傑憲目前習慣使用的球棒為Victus的戰斧握把。記者蘇志畬／攝影

陳傑憲 魚雷棒

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