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中職／3龍將場上試用魚雷棒 張政禹敲安後想當第一個開轟者

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊張政禹昨天開始使用魚雷球棒，3打數1安打。記者季相儒／攝影
味全龍隊張政禹昨天開始使用魚雷球棒，3打數1安打。記者季相儒／攝影

魚雷球棒開始進入中職賽場，味全龍隊昨晚有3名球員使用，張政禹打滿全場成績是3打數1安打，想搶當中職第一人沒當成，張政禹想挑戰看看第一個用魚雷棒開轟。

中職今年最早通過魚雷棒認證的品牌是Hakusoh，4月23日統一獅隊就有林佳緯、林岱安使用過，而Louisville Slugger在本周一通過，龍隊昨天張政禹以及陳子豪、郭嚴文都在實際比賽試打。

陳子豪、郭嚴文都是比賽後段試用，張政禹則是從第1打席就使用，結果馬上敲出安打，張政禹表示，打到甜蜜點的話，感覺飛行距離確實有遠一點，「如果拿原本正常球棒，有可能飛不過去。」

只不過張政禹也強調，才第1場比賽還說不準，「雖然前面練習都有使用，但樣本數還是需要多一點，像是洋基隊一開始用效果也不錯，但到後面就未必，投手也可能以另一種方式對決，像是投比較多外角球。」

對於魚雷棒的好壞，張政禹還無法做出評價，他也認為重點是人，「棒子多少有關係，但還是自己打擊狀況比較重要。」沒搶到當中職第一個使用魚雷棒的人，被問到要不要挑戰第一個開轟，張政禹也笑答：「可以試試看喔。」

Louisville Slugger魚雷球棒。記者余承翰／攝影
Louisville Slugger魚雷球棒。記者余承翰／攝影
Louisville Slugger魚雷球棒。記者余承翰／攝影
Louisville Slugger魚雷球棒。記者余承翰／攝影

中職 張政禹 魚雷棒

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