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中職／悍將客場第2勝入袋 李東洺6局無失分好投中止4連敗
富邦悍將隊今天以7：0完封台鋼雄鷹隊，拿下開季以來在客場的第2勝（11敗），避免落入3、4月合計客場勝率不到1成的窘境，其中先發投手李東洺貢獻追平生涯最高的6局無失分演出，悍將終止4連敗。
李東洺今天開賽連續解決7名打者，第4局雖然在2出局後被攻佔滿壘，但沒有失分，最終投完6局被敲5支安打，另有4次三振、1次四壞保送，拿下本季首勝。
悍將則是從2局上陳真的兩分砲先馳得點，3局上王勝偉先點出內野安打，接著申皓瑋敲安，後續高飛、滾地球推進拿下1分；第5局則是王勝偉先敲出三壘安打，申皓瑋敲安再攻下1分。
王勝偉單場內野安打、加上三壘安打，以41歲又29天刷新中職史上最年長紀錄，原紀錄為2023年8月5日的王勝偉，當時他是39歲又126天。
第9局悍將又靠四壞球、失誤上壘後，接著申皓瑋本場第4支安打得到球隊第5分，後續2出局滿壘時，葉子霆又一支適時安打追加2分。
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