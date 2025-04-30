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中職／不滿判決？平野惠一兩度衝場被攔下 兄弟1分差敗

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中職／不滿判決？平野惠一兩度衝場被攔下 兄弟1分差敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一兩度上場抗議。圖／擷取自CPBL TV
中信兄弟隊總教練平野惠一兩度上場抗議。圖／擷取自CPBL TV

中信兄弟隊今天以4：5輸給樂天桃猿隊，9局下的盜壘失敗挑戰不成，引起兄弟總教練平野惠一不滿，兩度想衝到「小房間」理論都被攔下，成為比賽後最大熱門話題。

猿隊今天3局上就靠林政華的三分砲先馳得點，4局上林泓育的適時安打又貢獻2分打點，而早早獲得隊友援護的先發投手黃子鵬也投出6局失2分（1分責失）的優質先發，被敲6支安打，另有2次三振、2次四死球。

兄弟先發投手勝騎士僅投2.1局就因右肩疼痛退場，先進行測試冰敷，球團也將再安排進一步檢查。

逆風開局的兄弟在4局下、5局下各追回1分，7局下岳東華敲出一發陽春砲、個人本季首轟，8局下高宇杰的適時安打追到1分差。

9局下宋晟睿作為首名打者敲安上壘，接著盜往二壘時被判觸殺出局，兄弟提出挑戰，然而經過電視重播輔助判決並未推翻原判，平野惠一衝上場抗議，但主審王俊宏趕緊擋住他，平野左轉右繞都沒能繞開防守。

兄弟最終就以1分差輸球，賽後球員上場要向觀眾致意，平野惠一又往技術室（俗稱小房間）衝過去，但這次被場上三名裁判合力攔下，其他教練也上場安撫。

中信兄弟隊總教練平野惠一兩度上場抗議。圖／擷取自CPBL TV
中信兄弟隊總教練平野惠一兩度上場抗議。圖／擷取自CPBL TV
中信兄弟隊總教練平野惠一兩度上場抗議。圖／擷取自CPBL TV
中信兄弟隊總教練平野惠一兩度上場抗議。圖／擷取自CPBL TV

平野惠一 樂天桃猿

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