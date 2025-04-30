聽新聞
0:00 / 0:00
中職／不滿判決？平野惠一兩度衝場被攔下 兄弟1分差敗
中信兄弟隊今天以4：5輸給樂天桃猿隊，9局下的盜壘失敗挑戰不成，引起兄弟總教練平野惠一不滿，兩度想衝到「小房間」理論都被攔下，成為比賽後最大熱門話題。
猿隊今天3局上就靠林政華的三分砲先馳得點，4局上林泓育的適時安打又貢獻2分打點，而早早獲得隊友援護的先發投手黃子鵬也投出6局失2分（1分責失）的優質先發，被敲6支安打，另有2次三振、2次四死球。
兄弟先發投手勝騎士僅投2.1局就因右肩疼痛退場，先進行測試冰敷，球團也將再安排進一步檢查。
逆風開局的兄弟在4局下、5局下各追回1分，7局下岳東華敲出一發陽春砲、個人本季首轟，8局下高宇杰的適時安打追到1分差。
9局下宋晟睿作為首名打者敲安上壘，接著盜往二壘時被判觸殺出局，兄弟提出挑戰，然而經過電視重播輔助判決並未推翻原判，平野惠一衝上場抗議，但主審王俊宏趕緊擋住他，平野左轉右繞都沒能繞開防守。
兄弟最終就以1分差輸球，賽後球員上場要向觀眾致意，平野惠一又往技術室（俗稱小房間）衝過去，但這次被場上三名裁判合力攔下，其他教練也上場安撫。
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言