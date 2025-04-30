快訊

獨／川普掀股匯債三殺風暴 金管會對壽險壓力測試二大新指令曝光

「我們要求蠻高的」116升大學 台大僅一科系不參採數學

中職／不滿判決？平野惠一兩度衝場被攔下 兄弟1分差敗

中職／蔣少宏開轟自己也意外 葉總談鋼龍有一點要觀察

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊蔣少宏獲選為單場MVP。記者季相儒／攝影
味全龍隊蔣少宏獲選為單場MVP。記者季相儒／攝影

味全龍隊今天以7：1擊敗統一獅隊，捕手蔣少宏突破過去生涯對戰16支1的布雷克，貢獻擴大領先的三分砲，賽後蔣少宏笑談這個「意外」，鎖定直球但看到指叉球掉進來。

蔣少宏在3局下對決布雷克的第2個打席，鎖定第一球揮棒，敲出一發左外野的三分全壘打，將比數擴大為5：0，總教練葉君璋表示：「捕手最重要工作是把投手引導得好，他今天做得不錯，全壘打是紅利，但很高興他的打擊有越來越穩定。」

蔣少宏則表示，自己上去有設定，投手在那個狀況可能會投內角直球，「有準備好要打內角球，他投的指叉球剛好掉到那裡，讓我可以掌握，不然可能不會有那麼好的結果。」

「今天可能是意外。」蔣少宏談到過去對布雷克打得不順手，「每年都不一樣，不會想說是障礙，新的球季就是新的開始、新的挑戰。」

先發投手鋼龍今天帳面上雖然是6局6K、失1分的優質先發，不過葉總指出，今天鋼龍身體感覺有些疲勞，球速、控制能力下降，「這是我們接下來要觀察的，雖然這樣，他今天還是掌控得很好」，照原本計劃鋼龍要下二軍輪替，不過葉總也說還會再觀察。

蔣少宏也表示，今天鋼龍開賽感覺沒那麼好，速度有些出不來、變化球剛開始壞球多，但提醒他一些動作上調整，3局後有回穩，「他狀況好的時候打者容易揮空，今天對方打很多界外、消耗很多球數，希望他把球丟進好球帶，靠守備幫忙。」

布雷克 蔣少宏 鋼龍

延伸閱讀

中職／蔣少宏三分砲棒打苦手布雷克 龍勝獅站上第一

中職／短打賺分靠一個眼神 蔣少宏揭秘與郭天信的神默契

中職／2度締造27上27下史上第一人 布雷克夢回2021年

中職／布雷克完投9局27上27下偉業 悍將連2次當苦主

相關新聞

中職／不滿判決？平野惠一兩度衝場被攔下 兄弟1分差敗

中信兄弟隊今天以4：5輸給樂天桃猿隊，9局下的盜壘失敗挑戰不成，引起兄弟總教練平野惠一不滿，兩度想衝到「小房間」理論都被...

中職／悍將客場第2勝入袋 李東洺6局無失分好投中止4連敗

富邦悍將隊今天以7：0完封台鋼雄鷹隊，拿下開季以來在客場的第2勝（11敗），避免落入3、4月合計客場勝率不到1成的窘境，...

中職／蔣少宏三分砲棒打苦手布雷克 龍勝獅站上第一

味全龍隊捕手蔣少宏生涯對戰布雷克打擊率不到1成，但今天從他手中轟出一發三分砲，幫助球隊以7：1擊敗統一獅隊，龍隊也超車獅...

日職／確定了！古林睿煬明天登板 對決上澤直之再拚首勝

日本職棒官網今天正式公布明天5場比賽先發投手，日本火腿隊作客福岡巨蛋對軟銀隊3連戰最後一戰，確定推出台灣「火球男」古林睿...

日職／收到王貞治加油祝福 古林睿煬談軟銀：超級強隊

日本職棒今天公布明天5場比賽先發投手，日本火腿隊確定推出台灣「火球男」古林睿煬登板先發，這也是他旅日以來第二次登板，力求...

中職／朱育賢傷癒返一軍就扛先發四棒 找到手肘發炎病因

味全龍隊的砲手朱育賢今天升上一軍，立刻扛起先發第4棒、左外野手，先前手肘肌腱發炎已經找到原因，總教練葉君璋表示，朱育賢是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。