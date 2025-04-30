中職／蔣少宏開轟自己也意外 葉總談鋼龍有一點要觀察

味全龍隊今天以7：1擊敗統一獅隊，捕手蔣少宏突破過去生涯對戰16支1的布雷克，貢獻擴大領先的三分砲，賽後蔣少宏笑談這個「意外」，鎖定直球但看到指叉球掉進來。

蔣少宏在3局下對決布雷克的第2個打席，鎖定第一球揮棒，敲出一發左外野的三分全壘打，將比數擴大為5：0，總教練葉君璋表示：「捕手最重要工作是把投手引導得好，他今天做得不錯，全壘打是紅利，但很高興他的打擊有越來越穩定。」

蔣少宏則表示，自己上去有設定，投手在那個狀況可能會投內角直球，「有準備好要打內角球，他投的指叉球剛好掉到那裡，讓我可以掌握，不然可能不會有那麼好的結果。」

「今天可能是意外。」蔣少宏談到過去對布雷克打得不順手，「每年都不一樣，不會想說是障礙，新的球季就是新的開始、新的挑戰。」

先發投手鋼龍今天帳面上雖然是6局6K、失1分的優質先發，不過葉總指出，今天鋼龍身體感覺有些疲勞，球速、控制能力下降，「這是我們接下來要觀察的，雖然這樣，他今天還是掌控得很好」，照原本計劃鋼龍要下二軍輪替，不過葉總也說還會再觀察。

蔣少宏也表示，今天鋼龍開賽感覺沒那麼好，速度有些出不來、變化球剛開始壞球多，但提醒他一些動作上調整，3局後有回穩，「他狀況好的時候打者容易揮空，今天對方打很多界外、消耗很多球數，希望他把球丟進好球帶，靠守備幫忙。」