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圖輯／中職 蔣少宏3分砲獲選MVP 味全7：1擊敗統一

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
味全龍隊先發投手鋼龍主投6局失1分奪下本季第3勝。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手鋼龍主投6局失1分奪下本季第3勝。記者季相儒／攝影

味全龍隊今天在天母主場迎戰來訪的統一獅隊，味全龍隊派出洋將鋼龍對上統一獅隊的洋將布雷克。味全龍隊先發投手鋼龍主投6局失1分奪下本季第3勝，統一獅隊先發投手布雷克主投4局失6分（5分責失）吞敗。

2局下味全龍隊郭天信擊出1分打點安打，陳子豪擊出外野高飛犧牲打再得1分；3局下味全龍隊蔣少宏擊出3分全壘打；4局下味全龍隊劉基鴻擊出陽春全壘打；5局上統一獅隊邱智呈擊出1分打點二壘安打；6局下味全龍隊劉基鴻擊出高飛犧牲打再得1分，終場味全龍隊以7：1擊敗來訪的統一獅隊，味全龍隊蔣少宏獲選為單場MVP。

6局下味全龍隊劉基鴻擊出高飛犧牲打再得1分。記者季相儒／攝影
6局下味全龍隊劉基鴻擊出高飛犧牲打再得1分。記者季相儒／攝影
味全龍隊蔣少宏獲選為單場MVP。記者季相儒／攝影
味全龍隊蔣少宏獲選為單場MVP。記者季相儒／攝影
終場味全龍隊以7：1擊敗來訪的統一獅隊。記者季相儒／攝影
終場味全龍隊以7：1擊敗來訪的統一獅隊。記者季相儒／攝影

劉基鴻 味全龍 統一獅

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