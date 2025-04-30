中職／蔣少宏三分砲棒打苦手布雷克 龍勝獅站上第一

味全龍隊捕手蔣少宏生涯對戰布雷克打擊率不到1成，但今天從他手中轟出一發三分砲，幫助球隊以7：1擊敗統一獅隊，龍隊也超車獅隊站上第一。

蔣少宏至今天賽前，生涯對戰布雷克16打數1安打、打擊率0.063，吞下7次三振，今天首打席是靠失誤上壘，不過3局下第二次對決立刻敲出一發左外野全壘打，將壘包上的郭嚴文、張政禹一起送回來。

這一發三分砲幫助龍隊擴大領先，2局下是郭嚴文、張政禹敲安後，蔣少宏觸擊造成三壘手接球失誤，形成滿壘，隨後郭天信安打、陳子豪高飛犧牲打敲回2分。

4局下則是劉基鴻敲出陽春砲，延續龍隊連續3局的攻勢，也是他個人本季第3轟，同樣是棒打布雷克。

布雷克最終投完4局退場，被敲8支安打包含2轟，丟掉6分其中5分責失，成為個人本季最慘烈一役，防禦率上升到2.80。