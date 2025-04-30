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中職／蔣少宏三分砲棒打苦手布雷克 龍勝獅站上第一

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
3局下味全龍隊蔣少宏擊出3分全壘打。記者季相儒／攝影
3局下味全龍隊蔣少宏擊出3分全壘打。記者季相儒／攝影

味全龍隊捕手蔣少宏生涯對戰布雷克打擊率不到1成，但今天從他手中轟出一發三分砲，幫助球隊以7：1擊敗統一獅隊，龍隊也超車獅隊站上第一。

蔣少宏至今天賽前，生涯對戰布雷克16打數1安打、打擊率0.063，吞下7次三振，今天首打席是靠失誤上壘，不過3局下第二次對決立刻敲出一發左外野全壘打，將壘包上的郭嚴文、張政禹一起送回來。

這一發三分砲幫助龍隊擴大領先，2局下是郭嚴文、張政禹敲安後，蔣少宏觸擊造成三壘手接球失誤，形成滿壘，隨後郭天信安打、陳子豪高飛犧牲打敲回2分。

4局下則是劉基鴻敲出陽春砲，延續龍隊連續3局的攻勢，也是他個人本季第3轟，同樣是棒打布雷克。

布雷克最終投完4局退場，被敲8支安打包含2轟，丟掉6分其中5分責失，成為個人本季最慘烈一役，防禦率上升到2.80。

鋼龍面對獅隊打線則是以92球投完6局，被敲4支安打雖然僅失1分，不過防禦率從0.35上升到0.57，持續位居聯盟防禦率王，另有6次三振、2次四壞保送。

味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影
4局下味全龍隊劉基鴻擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
4局下味全龍隊劉基鴻擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影

布雷克 蔣少宏

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