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中職／還有油！內野+三壘安打 王勝偉刷新史上最老紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊王勝偉今天同場敲出內野安打、三壘安打。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王勝偉今天同場敲出內野安打、三壘安打。圖／富邦悍將隊提供

內野安打、三壘安打兩項象徵腳程的安打紀錄，富邦悍將隊41歲老將王勝偉今天同場締造，也讓他刷新中職史上單場三壘安打加上內野安打的最年長紀錄，原紀錄是39歲的王勝偉所保有。

今日在澄清湖棒球場的悍將與台鋼雄鷹隊之戰，王勝偉今天先在3局上敲出內野安打，後續也靠隊友安打、推進，跑回悍將此戰第3分；5局上王勝偉敲出中外野飛球後，拚老命衝上三壘壘包，這也是他個人生涯第1400支安打。

同場敲出內野、三壘安打，王勝偉今天以41歲又29天刷新最老紀錄，原紀錄為2023年8月5日的王勝偉，當時他是39歲又126天。

而中職最老三壘安打紀錄則是2024年4月24日林智勝以42歲114天之齡敲出，王勝偉是隊史（包含前身）第二老，僅次於42歲又7天的興農牛隊林仲秋。

富邦悍將隊王勝偉今天同場敲出內野安打、三壘安打。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王勝偉今天同場敲出內野安打、三壘安打。圖／富邦悍將隊提供

中職 王勝偉

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