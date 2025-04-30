中職／還有油！內野+三壘安打 王勝偉刷新史上最老紀錄

內野安打、三壘安打兩項象徵腳程的安打紀錄，富邦悍將隊41歲老將王勝偉今天同場締造，也讓他刷新中職史上單場三壘安打加上內野安打的最年長紀錄，原紀錄是39歲的王勝偉所保有。

今日在澄清湖棒球場的悍將與台鋼雄鷹隊之戰，王勝偉今天先在3局上敲出內野安打，後續也靠隊友安打、推進，跑回悍將此戰第3分；5局上王勝偉敲出中外野飛球後，拚老命衝上三壘壘包，這也是他個人生涯第1400支安打。

同場敲出內野、三壘安打，王勝偉今天以41歲又29天刷新最老紀錄，原紀錄為2023年8月5日的王勝偉，當時他是39歲又126天。