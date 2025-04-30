圖輯／中職布雷克4局失6分退場 5局味全6：1領先統一
味全龍隊今天在天母主場迎戰來訪的統一獅隊，味全龍隊派出洋將鋼龍對上統一獅隊的洋將布雷克。
味全龍隊先發投手鋼龍目前投完5局失1分，統一獅隊先發投手布雷克主投4局失6分（5分責失）退場。2局下味全龍隊郭天信擊出1分打點安打，陳子豪擊出外野高飛犧牲打再得1分；3局下味全龍隊蔣少宏擊出3分全壘打；4局下味全龍隊劉基鴻擊出陽春全壘打；5局上統一獅隊邱智呈擊出1分打點二壘安打。5局結束味全龍隊暫時以6：1領先統一獅隊。
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言