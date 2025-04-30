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圖輯／中職布雷克4局失6分退場 5局味全6：1領先統一

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影

味全龍隊今天在天母主場迎戰來訪的統一獅隊，味全龍隊派出洋將鋼龍對上統一獅隊的洋將布雷克。

味全龍隊先發投手鋼龍目前投完5局失1分，統一獅隊先發投手布雷克主投4局失6分（5分責失）退場。2局下味全龍隊郭天信擊出1分打點安打，陳子豪擊出外野高飛犧牲打再得1分；3局下味全龍隊蔣少宏擊出3分全壘打；4局下味全龍隊劉基鴻擊出陽春全壘打；5局上統一獅隊邱智呈擊出1分打點二壘安打。5局結束味全龍隊暫時以6：1領先統一獅隊。

2局下味全龍隊郭天信擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
2局下味全龍隊郭天信擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
3局下味全龍隊蔣少宏擊出3分全壘打。記者季相儒／攝影
3局下味全龍隊蔣少宏擊出3分全壘打。記者季相儒／攝影
4局下味全龍隊劉基鴻擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
4局下味全龍隊劉基鴻擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
4局下味全龍隊劉基鴻擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
4局下味全龍隊劉基鴻擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
2局下味全龍隊陳子豪擊出外野高飛犧牲打再得1分。記者季相儒／攝影
2局下味全龍隊陳子豪擊出外野高飛犧牲打再得1分。記者季相儒／攝影
統一獅隊先發投手布雷克。記者季相儒／攝影
統一獅隊先發投手布雷克。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影
3局下味全龍隊蔣少宏擊出3分全壘打。記者季相儒／攝影
3局下味全龍隊蔣少宏擊出3分全壘打。記者季相儒／攝影

味全龍 統一獅

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