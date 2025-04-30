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中職／右肩疼痛…勝騎士2.1局退場 球團將安排檢查

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手勝騎士因右肩不適，僅投2.1局就退場。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手勝騎士因右肩不適，僅投2.1局就退場。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊外籍投手勝騎士今天第3局投到1出局後突然退場，兄弟球團也透露勝騎士因右肩疼痛下場，將再安排進一步檢查。

兄弟今天在洲際棒球場與樂天桃猿隊交手，勝騎士前兩局僅被敲出1支安打，3局上先被張閔勛敲出安打，接著讓成晉敲出內野飛球出局，不料此時身體突然出現狀況，投手教練王建民、防護員上場檢查後，決定讓他退場休息，由陳琥接手。

球團後續回報勝騎士的狀況，「右肩在丟球後感到疼痛，目前先下場測試冰敷，將再安排進一步檢查。」

勝騎士去年球季效力統一獅隊時曾繳出14勝5敗、防禦率2.49的成績，今年轉戰兄弟後，開季前3場也是1勝0敗、防禦率1.29的優異表現，今天因傷退場2.1局失1分，防禦率上升到1.54。

中信兄弟隊先發投手勝騎士因右肩不適，僅投2.1局就退場。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手勝騎士因右肩不適，僅投2.1局就退場。圖／中信兄弟隊提供

勝騎士 樂天桃猿

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