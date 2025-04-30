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中職／陳子豪上壘率還在 葉總續排一棒有貼心考量

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊陳子豪（左起）、朱育賢賽前討論打擊練習。記者季相儒／攝影
味全龍隊陳子豪（左起）、朱育賢賽前討論打擊練習。記者季相儒／攝影

味全龍隊總教練葉君璋今天賽前分享投打近況，「龍之子」徐若熙下一場登板日預計在5月3日，而談到陳子豪時也坦言理解他的壓力來源，但也希望他不要忘記維持高上壘率的優點，今天繼續安排陳子豪扛起先發第1棒。

陳子豪去年球季結束後成為自由球員，轉戰龍隊簽下億元等級合約，本季出賽20場雖敲出1轟，但打擊率1成90不算漂亮，今天面對統一獅隊依舊是先發第1棒、右外野手。

葉君璋指出，球員轉隊要適應新環境不容易，而陳子豪又是頂尖待遇，狀況又更不同，「一定會有壓力，但要想辦法克服，打得好當然簡單，但像現在不太順利，就會想比較多，會去想球迷怎麼想、教練怎麼想、老闆怎麼想。」

不過陳子豪的上壘率依舊是維持在不錯的3成54，最近兩場都擔任第1棒，葉總解釋，陳子豪過去也打過1棒，希望幫助他熟悉，而即使打擊率低但上壘率依舊很高，「像他這樣的選手，人家怎麼可能輕易投給你打？但他還是能夠上壘。」

至於本土王牌投手徐若熙在4月26日登板面對中信兄弟投出5局8K、無失分，下一戰預計在5月3日桃園棒球場對上樂天桃猿隊，休息六天再登板。

徐若熙 樂天桃猿 陳子豪

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