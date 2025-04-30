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中職／朱育賢傷癒返一軍就扛先發四棒 找到手肘發炎病因

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊砲手朱育賢傷癒回歸一軍。記者季相儒／攝影
味全龍隊砲手朱育賢傷癒回歸一軍。記者季相儒／攝影

味全龍隊的砲手朱育賢今天升上一軍，立刻扛起先發第4棒、左外野手，先前手肘肌腱發炎已經找到原因，總教練葉君璋表示，朱育賢是有經驗的球員，知道怎麼調整、準備，「今天對他而言應該就是一場比賽」。

朱育賢在4月12日因手肘肌腱發炎下二軍，今天回到一軍，他表示，這段時間滿感謝防護員、治療師的協助，「先前動作有些跑掉，才會造成手的壓力大，找到原因比較重要，才能夠去改善。」

朱育賢進一步指出，先前因為使用上半身力量太多，春訓就有痠痛現象，但自己並未重視，導致後來一個旋轉的動作造成太大壓力才出問題，因此與防護員溝通後決定先下二軍找到原因，並重新調整造成原因的打擊問題。

「現在揮擊起來沒問題。」朱育賢表示，自己希望能夠維持身體健康，找回比賽的感覺，「在下面（二軍）都有看大家比賽，對勝利都滿渴望的，希望盡自己一點點力量去幫助球隊。」

味全龍隊砲手朱育賢傷癒回歸一軍。記者季相儒／攝影
味全龍隊砲手朱育賢傷癒回歸一軍。記者季相儒／攝影

中華職棒 味全龍 朱育賢

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