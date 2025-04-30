日職／收到王貞治加油祝福 古林睿煬談軟銀：超級強隊

日本職棒今天公布明天5場比賽先發投手，日本火腿隊確定推出台灣「火球男」古林睿煬登板先發，這也是他旅日以來第二次登板，力求成績反彈的「復仇之戰」，就連大前輩王貞治也對他說「加油」。

古林睿煬23日在北海道主場初登板，對樂天金鷲隊先發5.2局失7分，其中5分自責，吞下生涯首敗，明天將是首次在客場登板，軟銀則將推出過去效力火腿隊9年的上澤直之。

古林睿煬在接受聯訪時談到，上一次登板之後，自己做了滿多調整，最主要是球的控制力，但無論如何還是要能夠在場上有好成績、好的反應比較重要。

對於要面對軟銀隊，古林睿煬表示，在台灣對軟銀的印象就是超級強隊，「大家都蠻強的，我要更專注、專心去面對。」也希望自已能夠盡快進入狀態，快速適應球場上的節奏。

軟銀球團會長王貞治昨天賽前與古林睿煬簡單寒暄，古林睿煬表示，王貞治前輩跟自己說加油，「之前對王貞治前輩的印象，就是非常有地位、偉大、成就，令人尊敬的大前輩。」

至於對於福岡有什麼好吃東西的印象？古林睿煬則表示，自己因為還在專注準備比賽，下次有機會自己來玩的話，再好好享受。