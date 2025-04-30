中職／林子崴心悸下二軍 林岳平：檢查看來正常

統一獅隊昨日將投手林子崴下放二軍，由楊孟沅升上一軍，總教練林岳平今天解釋，因上周林子崴有心悸、體重下滑狀況，因此安排檢查，目前報告看起來都正常，會讓他先降低訓練強度，再觀察狀況。

林子崴今年開季一軍出發，4月22日還中繼1局無失分，不過在昨日下放，林岳平表示，林子崴上周反應心悸，因此安排他接受檢查，一開始懷疑是甲狀腺亢進，但目前報告看來都正常，就看接下來如何調整。

林岳平指出，林子崴除了心悸外還有一周體重下滑了2到3公斤，「原因還不清楚，可能賽季的壓力、氣候改變，都有可能，過去也有選手遇過這樣的狀況。」

林子崴下放二軍後先降低訓練強度，預計5月3日、4日進行短牛棚，沒有問題的話，才會在下周安排一般出賽強度，什麼時候能夠回歸還不確定，要看每個階段的身體反應而定。