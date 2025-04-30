聽新聞
0:00 / 0:00
中職／林子崴心悸下二軍 林岳平：檢查看來正常
統一獅隊昨日將投手林子崴下放二軍，由楊孟沅升上一軍，總教練林岳平今天解釋，因上周林子崴有心悸、體重下滑狀況，因此安排檢查，目前報告看起來都正常，會讓他先降低訓練強度，再觀察狀況。
林子崴今年開季一軍出發，4月22日還中繼1局無失分，不過在昨日下放，林岳平表示，林子崴上周反應心悸，因此安排他接受檢查，一開始懷疑是甲狀腺亢進，但目前報告看來都正常，就看接下來如何調整。
林岳平指出，林子崴除了心悸外還有一周體重下滑了2到3公斤，「原因還不清楚，可能賽季的壓力、氣候改變，都有可能，過去也有選手遇過這樣的狀況。」
林子崴下放二軍後先降低訓練強度，預計5月3日、4日進行短牛棚，沒有問題的話，才會在下周安排一般出賽強度，什麼時候能夠回歸還不確定，要看每個階段的身體反應而定。
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言