日職／確定了！古林睿煬明天登板 對決上澤直之再拚首勝
日本職棒官網今天正式公布明天5場比賽先發投手，日本火腿隊作客福岡巨蛋對軟銀隊3連戰最後一戰，確定推出台灣「火球男」古林睿煬登板先發，對決過去效力火腿9年的上澤直之。
火腿昨天軟銀首戰，伊藤大海先發9局失1分，奪下本季第3勝，火腿打到延長10局以2：1獲勝，今天第2戰推出山崎福也，軟銀則由東濱巨應戰。
古林睿煬23日初登板，在北海道主場對樂天金鷲隊先發5.2局失7分，其中5分自責，吞下生涯首敗，明天將是首次在客場登板，台灣時間下午5點開打，對決上澤成為看點十足的一戰。
上澤2014年登上火腿一軍，過去9季出賽173場（172場先發），戰績70勝62敗1中繼、防禦率3.19，今年轉改披軟銀球衣，目前4場先發投出2勝1敗、防禦率3.27，明天將是生涯首次對決昔日隊友。
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