日職／確定了！古林睿煬明天登板 對決上澤直之再拚首勝

日本職棒官網今天正式公布明天5場比賽先發投手，日本火腿隊作客福岡巨蛋對軟銀隊3連戰最後一戰，確定推出台灣「火球男」古林睿煬登板先發，對決過去效力火腿9年的上澤直之。

火腿昨天軟銀首戰，伊藤大海先發9局失1分，奪下本季第3勝，火腿打到延長10局以2：1獲勝，今天第2戰推出山崎福也，軟銀則由東濱巨應戰。

古林睿煬23日初登板，在北海道主場對樂天金鷲隊先發5.2局失7分，其中5分自責，吞下生涯首敗，明天將是首次在客場登板，台灣時間下午5點開打，對決上澤成為看點十足的一戰。