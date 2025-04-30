中職／李珠珢真實妝前模樣大公開 網：果然是球團的人

「AI女神」李珠珢今年加入富邦悍將啦啦隊，並簽下台灣全經紀約。如今她首次代言手機遊戲，幕後影片曝光，展現出不同樣貌。

《無盡夢迴》官方社群帳號釋出李珠珢拍攝廣告的幕後花絮，影片開始她穿著悍將球衣並綁著雙馬尾模樣相當可愛，隨後打扮成遊戲中的角色，影片末段還出現她妝前大公開的畫面，最後她用中文甜喊，「大家快來玩，我是李珠珢，掰掰！」

畫面曝光後，網友們直呼，「珠珠寶貝」、「珠珠好可愛」、「聲音好低沉」、「這是我聽阿珠講話最多的一次」、「可以穿FA制服拍，果然是球團的人」。