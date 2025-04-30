快訊

大陸山西太原1社區爆炸畫面曝 現場濃煙密布、傷亡不明

塌陷擴大！太平山遊樂區聯外道路路基淘空 休園急撤離遊客

測試一拖再拖...海鯤艦遭爆「進水、主機故障動不了」 海軍不評論

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／李珠珢真實妝前模樣大公開 網：果然是球團的人

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。截圖自影片畫面
李珠珢。截圖自影片畫面

「AI女神」李珠珢今年加入富邦悍將啦啦隊，並簽下台灣全經紀約。如今她首次代言手機遊戲，幕後影片曝光，展現出不同樣貌。

《無盡夢迴》官方社群帳號釋出李珠珢拍攝廣告的幕後花絮，影片開始她穿著悍將球衣並綁著雙馬尾模樣相當可愛，隨後打扮成遊戲中的角色，影片末段還出現她妝前大公開的畫面，最後她用中文甜喊，「大家快來玩，我是李珠珢，掰掰！」

畫面曝光後，網友們直呼，「珠珠寶貝」、「珠珠好可愛」、「聲音好低沉」、「這是我聽阿珠講話最多的一次」、「可以穿FA制服拍，果然是球團的人」。

啦啦隊 李珠珢

相關新聞

日職／確定了！古林睿煬明天登板 對決上澤直之再拚首勝

日本職棒官網今天正式公布明天5場比賽先發投手，日本火腿隊作客福岡巨蛋對軟銀隊3連戰最後一戰，確定推出台灣「火球男」古林睿...

中職／林子崴心悸下二軍 林岳平：檢查看來正常

統一獅隊昨日將投手林子崴下放二軍，由楊孟沅升上一軍，總教練林岳平今天解釋，因上周林子崴有心悸、體重下滑狀況，因此安排檢查...

中職／李珠珢真實妝前模樣大公開 網：果然是球團的人

「AI女神」李珠珢今年加入富邦悍將啦啦隊，並簽下台灣全經紀約。如今她首次代言手機遊戲，幕後影片曝光，展現出不同樣貌。 《無盡夢迴》官方社群帳號釋出李珠珢拍攝廣告的幕後花絮，影片開始她穿著悍將球衣

日職／沒收電視台採訪證 聯盟官方涉違反壟斷法遭公平會調查

日媒引述消息人士報導，日本棒球機構（NPB）先前沒收在日職總冠軍賽轉播期間，播放美國職棒大聯盟MLB世界大賽影片的富士電...

中職／悍將韓流主題日幻藍小熊開球 李珠珢首次簽名會

富邦悍將隊將於5月3日（六）、5月4日（日）在主場新莊城堡盛大舉辦「안녕你好」韓國主題日，「台妞韓團」幻藍小熊、「百萬Y...

中職／獅吼台南棒球訂製書 最有故事球場傳說獅隊榮耀

中華職棒史上唯一不曾易主、最具代表性的元老球隊統一獅隊，挺過風雨、走過榮耀，今年迎來第36個賽季，為記錄這段足以載入台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。