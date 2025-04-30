快訊

大陸山西太原1社區爆炸畫面曝 現場濃煙密布、傷亡不明

塌陷擴大！太平山遊樂區聯外道路路基淘空 休園急撤離遊客

測試一拖再拖...海鯤艦遭爆「進水、主機故障動不了」 海軍不評論

日職／沒收電視台採訪證 聯盟官方涉違反壟斷法遭公平會調查

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日本職棒標誌。截圖自維基百科
日本職棒標誌。截圖自維基百科

日媒引述消息人士報導，日本棒球機構（NPB）先前沒收在日職總冠軍賽轉播期間，播放美國職棒大聯盟MLB世界大賽影片的富士電視台採訪證，此舉涉違反壟斷法遭公平會調查。

日本放送協會（NHK）報導，富士電視台在其他日本民營電視台於去年10月26日轉播日職總冠軍賽首戰時，在同時段播放有MLB日籍球星大谷翔平出賽的世界大賽精華版節目。

主管日職相關事務的日本棒球機構（日文為日本野球機構）對此以「信任關係受到嚴重損害」為由，沒收富士電視台在日職總冠軍賽系列賽事期間的採訪證。當時日職總冠軍賽持續到11月3日。「日本經濟新聞」引述相關人士報導，富士電視台當時擁有世界大賽轉播權。

NHK採訪相關人士得知，日本的公平交易委員會認為暫時剝奪富士電視台的採訪機會，可能會限制各家電視台安排節目內容，正在調查日本棒球機構。

相關人士指出，NPB與MLB有競爭關係，而NPB制裁與MLB之間的交易，可能會讓電視台不敢與MLB做生意，有可能構成「獨占禁止法」（反壟斷法）所禁止的妨礙交易行為等。

日本公平會正在調查，未來可能會判斷是否祭出行政處分。

關於NPB疑似違反獨占禁止法而受到公平會調查，NPB回應「目前不便發表評論」。

MLB 世界大賽 日職

延伸閱讀

4月境外基金平均下跌1.48% 這類基金漲幅4.16%最耀眼

台灣漁船失火1船員失蹤 日本當局助搜救

日職／孫易磊二軍先發4局無責失分 飆速150公里無關勝敗

日職／古林睿煬初登板吸關注 曾豪駒以台灣球迷心態觀戰

相關新聞

日職／確定了！古林睿煬明天登板 對決上澤直之再拚首勝

日本職棒官網今天正式公布明天5場比賽先發投手，日本火腿隊作客福岡巨蛋對軟銀隊3連戰最後一戰，確定推出台灣「火球男」古林睿...

日職／收到王貞治加油祝福 古林睿煬談軟銀：超級強隊

日本職棒今天公布明天5場比賽先發投手，日本火腿隊確定推出台灣「火球男」古林睿煬登板先發，這也是他旅日以來第二次登板，力求...

中職／林子崴心悸下二軍 林岳平：檢查看來正常

統一獅隊昨日將投手林子崴下放二軍，由楊孟沅升上一軍，總教練林岳平今天解釋，因上周林子崴有心悸、體重下滑狀況，因此安排檢查...

中職／李珠珢真實妝前模樣大公開 網：果然是球團的人

「AI女神」李珠珢今年加入富邦悍將啦啦隊，並簽下台灣全經紀約。如今她首次代言手機遊戲，幕後影片曝光，展現出不同樣貌。 《無盡夢迴》官方社群帳號釋出李珠珢拍攝廣告的幕後花絮，影片開始她穿著悍將球衣

日職／沒收電視台採訪證 聯盟官方涉違反壟斷法遭公平會調查

日媒引述消息人士報導，日本棒球機構（NPB）先前沒收在日職總冠軍賽轉播期間，播放美國職棒大聯盟MLB世界大賽影片的富士電...

中職／悍將韓流主題日幻藍小熊開球 李珠珢首次簽名會

富邦悍將隊將於5月3日（六）、5月4日（日）在主場新莊城堡盛大舉辦「안녕你好」韓國主題日，「台妞韓團」幻藍小熊、「百萬Y...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。