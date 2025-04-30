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中職／悍將韓流主題日幻藍小熊開球 李珠珢首次簽名會

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊將於5月3日（六）、5月4日（日）在主場新莊城堡盛大舉辦「안녕你好」韓國主題日。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊將於5月3日（六）、5月4日（日）在主場新莊城堡盛大舉辦「안녕你好」韓國主題日。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊將於5月3日（六）、5月4日（日）在主場新莊城堡盛大舉辦「안녕你好」韓國主題日，「台妞韓團」幻藍小熊、「百萬YouTuber」金針菇蒞臨開球，韓籍三本柱李珠珢李雅英南珉貞邀請大家一起感受韓國文化。

悍將韓籍三本柱一起和你說「안녕你好」，李珠珢、李雅英、南珉貞在5月3日（六）、5月4日（日）主題日兩天3人全員到齊，韓援的個人秀也將登場3日五局中場由南珉貞獨秀演出，4日則由李雅英SOLO登場，帶給大家精彩的表演內容。

李珠珢則將在4日賽前舉辦加入悍將後首次的官方簽名會，只要以悍將APP點數32點就能報名抽選，中選的幸運兒將可在4日賽前3點30分二樓場外舞台參與簽名會，相關活動辦法將於粉絲團公告。

富邦悍將隊舉辦「안녕你好」韓國主題日，「台妞韓團」幻藍小熊蒞臨開球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊舉辦「안녕你好」韓國主題日，「台妞韓團」幻藍小熊蒞臨開球。圖／富邦悍將隊提供

5月3日（六）將由在韓國出道後擁有超高人氣的「台妞韓團」GENBLUE 幻藍小熊擔任開球嘉賓，將開球處女秀獻給悍將，由 AYEON（阿勇）、XXIN、YUAN許媛媛、LILI毓、AYAKO采甄、NICO組成的幻藍小熊，近期發行新專輯後巡迴各地，深受粉絲喜愛。

富邦悍將隊舉辦「안녕你好」韓國主題日，「百萬YouTuber」金針菇蒞臨開球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊舉辦「안녕你好」韓國主題日，「百萬YouTuber」金針菇蒞臨開球。圖／富邦悍將隊提供

5月4日（日）則邀請到擁有百萬人氣的 YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」擔任開球嘉賓。來台十年的金針菇，以一口流利的中文及可愛又生活化的影片內容，成為許多人了解台韓文化的重要橋樑。

主題日兩天進場的球迷朋友更可獲得限量好禮，凡憑當日闖關卡，即可兌換 ANGELS 三位韓籍成員李珠珢、李雅英、南珉貞的「韓援小卡」一張，獨一無二的正反面設計，絕對值得收藏。另外還有韓國荳荳隱形貼等好禮送給進場的你，數量有限送完為止。

除了精彩的賽事和豐富的場邊活動，濃濃韓風的賽前闖關遊戲，包括畫片大對決、宮廷好妙手、花牌的復仇、擲柶好運氣、鐵圈滾向前等有趣的韓國傳統遊戲。凡體驗任兩關卡，即可參加抽獎，有機會獲得韓援放大版卡套、韓援燙布貼、拍立得鑰匙圈、主視覺海報，以及悍將 LOGO 杯、正官庄高麗蔘精 EVERYTIME 氣+樂 體驗組等豐富獎項！

除此之外道地韓味美食更是齊聚「안녕你好」主題日，除了常駐新莊棒球場的經典韓式美食「起家雞」，還有包括釜山歐巴的韓國糖餅「韓點糖」、經典韓式辣炒年糕「樂屋裡우리」、韓式熱狗「明朗時代」、 特色韓式雞蛋糕「Chill系人」。

南珉貞 李珠珢 李雅英

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