中職／獅吼台南棒球訂製書 最有故事球場傳說獅隊榮耀

中華職棒史上唯一不曾易主、最具代表性的元老球隊統一獅隊，挺過風雨、走過榮耀，今年迎來第36個賽季，為記錄這段足以載入台灣棒球史的歲月，報時光首度攜手統一獅，推出《獅吼台南棒球訂製書》，以「歷史報紙X深度專訪」見證猛獅風采，完整呈現球隊的發展歷程與台南的棒球文化。

《獅吼台南棒球訂製書》收錄民生報、聯合報關於獅隊冠軍報導與經典賽事，從最早職棒元年的歷史畫面、2007到2009年三連霸王朝、史上最長17局大戰等等，完整珍藏球隊的重要瞬間，再次感受球場上熱血沸騰的時光。

此書除了歷史報導，還有深度專訪，特邀資深體育記者採訪獅隊靈魂人物，如領隊蘇泰安、總教練林岳平、教練高志綱、隊長陳傑憲等人，為讀者揭密場內場外不為人知的故事、挖掘最動人的棒球記憶，細說職棒成立以來，獅隊如何堅持信念、走向榮耀。

台南棒球場興建於日治時期，歷經多次翻修改建，是職棒球場中「最有故事」的場地，獅隊自1999年起正式認養台南球場，歷經多次整修與升級，包括草皮維護、外野延伸、LED螢幕等，見證獅隊與城市共榮共存，成為深耕在地化經營典範。書中同時收錄珍貴影像資料，重現獅王神轎、轟天雷、屠龍刀等古物珍藏，一窺台南球場的前世今生。

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