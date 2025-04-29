中職／林泓育代打敲致勝安收拾兄弟 桃猿3連勝都是1分差

樂天桃猿隊老將林泓育因腰部不適缺賽一周，今天以代打回歸，就有致勝一擊，第7局代打敲出超前安打，幫助猿隊以4：3險勝中信兄弟隊，猿隊拉出3連勝，3場都是1分差勝出。

面對兄弟先發投手鄭凱文，猿隊首局靠廖健富兩分砲先馳得點，林智平、林子偉連兩支二壘打串連再下一城，取得3：0領先。

兄弟2局下一出局、攻占一三壘有人，王威晨打向游擊方向的滾地球，馬傑森出現火車過山洞的漏球失誤，讓兄弟跑回2分；4局下則是王威晨二壘打、高宇杰一壘打串連進帳分數，追成3：3平手。

猿隊洋投威能帝先發5.2局失3分（責失2分），兄弟鄭凱文投6局失3分退場，雙方先發投手都以無關勝敗收場，進入牛棚決勝。

兄弟7局上推出蔡齊哲，首位打者張閔勛敲安，推進二壘後，林泓育代打登場，敲安送回這一分，兄弟挑戰本壘攻防戰維持原判，猿隊取得4：3領先。兄弟第7局、第9局的攻勢都有首位打者敲安的大好機會，但最終都留下三壘殘壘，猿隊收下1分差勝利。