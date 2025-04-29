中職／魔鷹敲兩分砲、石萬金7局好投 悍將又陷連敗地獄

富邦悍將隊持續在連敗地獄徘徊，今天提前在3局就看到落後分數不斷膨脹，終場以4：7不敵台鋼雄鷹隊，吞下4連敗。

悍將今天由黃保羅先發，僅撐2局被敲9安打、失7分（責失4分），首局先因魔鷹的兩分砲帶來重擊，第3局曾子祐、王博玄、王柏融安打串連先攻下1分，魔鷹的打席打向一壘界外區的飛球，因高國麟接球失誤續命，大難不死敲出一壘打延續雄鷹攻勢，攻下5分大局。

悍將提早啟用牛棚，游霆崴中繼3局被敲4安打、無失分，范柏絜演出本季一軍初登板，加上李吳永勤、廖任磊各完成1局無失分任務。

雄鷹先發投手石萬金前6局仍讓悍將的安打掛蛋，直到第7局、兩出局後，此役第101球遭高國麟敲出陽春砲，石萬金挑戰無安打比賽破功，最終投7局被敲1安打、失1分。