快訊

美中關稅戰經貿脫鉤 陸鷹派轟「要大陸的命」：拿台灣祭旗反制美

斥資8億美元買金礦！他押注黃金15年 靠基金再海撈150億

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

中職／兄弟許庭綸二軍出賽狀況不錯 升一軍板凳待命

中央社／ 台北29日電
中職中信兄弟隊外野傷兵，29日拉上去年選秀首輪選進19歲外野手許庭綸（圖）上一軍、板凳待命，另外也將黃鈞麟升上一軍。中信兄弟提供
中職中信兄弟隊外野傷兵，29日拉上去年選秀首輪選進19歲外野手許庭綸（圖）上一軍、板凳待命，另外也將黃鈞麟升上一軍。中信兄弟提供

中職中信兄弟隊外野手張志豪、曾頌恩因傷近期都下二軍，兄弟今天拉上去年選秀首輪選進19歲外野手許庭綸上一軍、板凳待命，另外也將黃鈞麟升上一軍。

兄弟隊外野手張志豪因為腰不舒服下二軍，曾頌恩則是因為腿部不舒服下二軍，兄弟今天在主場洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，拉許庭綸、黃鈞麟上一軍。

許庭綸是兄弟去年選秀首輪選進好手，去年季末10月9日生涯首度一軍出賽， 總計5打數沒有敲出安打、吞下1次三振。

許庭綸本季在二軍出賽狀態維持的不錯，目前為止二軍13場出賽，總計51打數敲出18支安打，包括2發全壘打，跑出3次盜壘成功，打擊率3成53；許庭綸今天沒有排入先發打序、板凳待命，有機會比賽後半段上場、拚一軍生涯首安開張。

外野手黃鈞麟目前一軍總計有5場出賽紀錄，一軍首安還沒有出爐，本季二軍總計10場出賽，共32打數敲出11支安打，包括1發全壘打，打擊率3成44。

曾頌恩 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／糟…兄弟3砲手掛傷兵 張志豪腰部不適下二軍

檢調辦藍不辦綠將全台大滿貫？藍營憂：下一步劍指黨主席

蔣萬安拜會民眾黨團談市政 張志豪：沒有摔東西、拍桌

中職／開轟與張志豪大大擁抱 陳俊秀透露原因

相關新聞

中職／悍將人手不足找回台伊混血爾曼羅索普 二軍持續徵人

富邦悍將隊傷兵多到出賽人手出問題，今天註冊去年季後已被列入戰力外名單的台灣、伊朗混血投手爾曼羅索普為合約所屬選手，領隊林...

日職／日媒推估古林睿煬扛5月1日戰軟銀 同場過招上澤直之有看點

效力日本職棒火腿隊的台灣火球男古林睿煬，生涯第二場一軍登板可望在5月1日碰上軟銀鷹隊，與上澤直之同場先發，成為看點十足的...

日職／下周重返一軍投手丘 戶鄉翔征：久違燃起鬥志

讀賣巨人隊王牌投手戶鄉翔征今年開季3場，防禦率高達11.12，4月12日被下放至二軍。今天他與一軍會合，5月5日將在東京巨蛋主場對陣阪神虎隊。 4月11日戶鄉主投3.1局失10分有9分自責，他受

中職／兄弟許庭綸二軍出賽狀況不錯 升一軍板凳待命

中職中信兄弟隊外野手張志豪、曾頌恩因傷近期都下二軍，兄弟今天拉上去年選秀首輪選進19歲外野手許庭綸上一軍、板凳待命，另外...

中職／王維中二軍先發對雄鷹 7局無失分無關勝敗

中職味全龍隊本土投手王維中今天在二軍出賽，對台鋼雄鷹隊先發7局無失分、無關勝敗，龍隊終場以0比1吞敗

李珠珢台韓兩邊跑敗好感？她指1事嘆可惜 兩派網友掀論戰

「三振舞女神」李珠珢今年原宣布加入「富邦悍將」，後來又改和南韓職棒「LG TWINS」簽約。對此，一名網友分享，覺得李珠珢兩邊跑沒有不對，但因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。