中職／悍將人手不足找回台伊混血爾曼羅索普 二軍持續徵人

富邦悍將隊傷兵多到出賽人手出問題，今天註冊去年季後已被列入戰力外名單的台灣、伊朗混血投手爾曼羅索普為合約所屬選手，領隊林華韋表示，還有其他人選持續洽談中。

悍將今年傷兵問題層出，影響一軍戰績，二軍出賽也面臨兵員不足的問題，今天官網公告爾曼羅索普為合約所屬選手。

富邦悍將球團表示，今日和聯盟提交去年曾效力悍將的投手爾曼羅索普為合約所屬球員，可於二軍出賽，球衣背號為015。

為了增加二軍兵源，球團也有鎖定自行培訓選手，領隊林華韋表示，目前有幾位人選正在洽談中，若有確定消息，會再對外公布。