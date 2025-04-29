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中職／李珠珢拿台灣Duck喊「趕快帶回家」 網：亮點用中文
「AI女神」李珠珢今年加入富邦悍將啦啦隊，引發台灣球迷熱烈討論，她同時擔任台灣大哥大年度代言人，今天說中文宣傳活動，讓粉絲們相當興奮。
李珠珢穿著橘白配色套裝，右手拿著吉祥物台灣Duck，並用中文說道，「這隻Duck可愛吧，趕快把它帶回家。」
台灣大哥大也舉辦抽獎活動，獎品為李珠珢親手裝飾+親筆簽名的拍立得。貼文一出，網友們紛紛表示，「好想把Duck帶回家」、「實在太可愛了」、「珠珠寶貝小公主比duck更卡哇伊（可愛）」。
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