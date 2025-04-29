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李珠珢台韓兩邊跑敗好感？她指1事嘆可惜 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
Fubon Angels李珠珢。聯合報系資料照
Fubon Angels李珠珢。聯合報系資料照

「三振舞女神」李珠珢今年原宣布加入「富邦悍將」，後來又改和南韓職棒「LG TWINS」簽約。對此，一名網友分享，覺得李珠珢兩邊跑沒有不對，但因為兩邊都不討好，覺得有點可惜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「覺得李珠珢很可惜」為題，指出李珠珢兩邊跑，是個人選擇沒有不對，想在家鄉工作和生活也合理，但她覺得就發展來說很可惜，因為李珠珢在南韓頂多小有名氣，但若在台灣發展，可以接很多代言，甚至有轉型成藝人的機會。

這名網友進一步說明，李珠珢原先的聲量很高，但兩邊跑的消息傳出後，討論度降低很多，甚至有些公司也不找李珠珢代言，讓她直言「當初的大好情勢，現在真的很可惜」。

貼文一出後，不少網友認同原PO想法，「覺得她是把台灣當搖錢樹又不認真，對比她回韓國的表現真的落差很大」、「學中文什麼的都是其次，重點是最基本的應援真的跳得2266」；甚至有鄉民認為李珠珢不會當明星，除了舞跳得不夠亮眼，表現也不夠親民，「只剩臉蛋，最不能接受的是舞記不好，啦啦隊最重要的不就是應援跳舞嗎？」

不過，也有部分網友出面緩頰，「就只是一份工作，每個人都有選擇用什麼方式做」、「一直要逼她選邊站的心態蠻讓人不能認同」、「沒什麼需要替她覺得可不可惜，生活是人家在過，她自己高興就好」;還有人認為李珠珢在台灣爆紅可能連本人也沒料到，也許李珠珢在南韓已有原本的規劃，「換另一個角度想，我覺得她會選擇兩邊跑都是情有可原的」。

南韓 李珠珢

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