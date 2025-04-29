快訊

新冠高峰估最快下月來襲 輕重症、死亡均寫今年新高 

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／下周重返一軍投手丘 戶鄉翔征：久違燃起鬥志

聯合新聞網／ 綜合報導
讀賣巨人隊投手戶鄉翔征。聯合報系資料照
讀賣巨人隊投手戶鄉翔征。聯合報系資料照

讀賣巨人隊王牌投手戶鄉翔征今年開季3場，防禦率高達11.12，4月12日被下放至二軍。今天他與一軍會合，5月5日將在東京巨蛋主場對陣阪神虎隊。

4月11日戶鄉主投3.1局失10分有9分自責，他受訪時提到二軍監督桑田真澄的幫助，「投球動作細節、速球怎麼調整，我們聊了很多修正方法。這段時間真的很多人與我聯繫，對我來說是很寶貴的時間。」

戶鄉在二軍出賽2場，交出2勝0敗、防禦率0.75好成績，他說，「我重新檢視自己的速球品質，如果能在實戰中展現出來，自然就能投得不錯，我感受到很棒的緊張感，現在久違燃起鬥志。」

戶鄉去年12勝8敗，防禦率1.95，以單季156K奪下中央聯盟三振王，季後成為2024年世界棒球12強賽國手，冠軍戰面對中華隊，主投5局失4分，吞下敗投。

戶鄉翔征 讀賣巨人 阪神虎

相關新聞

日職／日媒推估古林睿煬扛5月1日戰軟銀 同場過招上澤直之有看點

效力日本職棒火腿隊的台灣火球男古林睿煬，生涯第二場一軍登板可望在5月1日碰上軟銀鷹隊，與上澤直之同場先發，成為看點十足的...

日職／下周重返一軍投手丘 戶鄉翔征：久違燃起鬥志

讀賣巨人隊王牌投手戶鄉翔征今年開季3場，防禦率高達11.12，4月12日被下放至二軍。今天他與一軍會合，5月5日將在東京巨蛋主場對陣阪神虎隊。 4月11日戶鄉主投3.1局失10分有9分自責，他受

中職／連3打席丟觸身球後落淚 王志煊：對自己非常失望

樂天桃猿隊左投王志煊26日對富邦悍將隊，連投3次觸身球被換下場，鏡頭捕捉到他落淚畫面，引發球迷熱議，昨晚王志煊在個人社群帳號發文感謝大家的關心。 王志煊在2020年選秀會以第5指名被桃猿相中，2

中職／曾頌恩下二軍 兄弟29日派投手鄭凱文先發對桃猿

中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天將野手曾頌恩下放二軍，明天在主場洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，派投手鄭凱文先發，桃猿先發投手...

青少棒／陽信銀行盃5月開打 前世界冠軍劉俊緯為學弟打氣

陽信銀行盃全國青少棒錦標賽將於5月1日在新北市三重、台中市舊正棒球場開打，中華棒球協會、陽信銀行今天舉行開賽記者會，邀請...

中職／月MVP之爭洋投天下 許基宏雙榜領先面臨來自悍將的挑戰

中華職棒3、4月MVP進入最後兩天賽程，投手戰場堪稱洋投天下，打者之爭原本在上半個月占據優勢的「雙林」都因傷降二軍，中信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。