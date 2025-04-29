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日職／下周重返一軍投手丘 戶鄉翔征：久違燃起鬥志
讀賣巨人隊王牌投手戶鄉翔征今年開季3場，防禦率高達11.12，4月12日被下放至二軍。今天他與一軍會合，5月5日將在東京巨蛋主場對陣阪神虎隊。
4月11日戶鄉主投3.1局失10分有9分自責，他受訪時提到二軍監督桑田真澄的幫助，「投球動作細節、速球怎麼調整，我們聊了很多修正方法。這段時間真的很多人與我聯繫，對我來說是很寶貴的時間。」
戶鄉在二軍出賽2場，交出2勝0敗、防禦率0.75好成績，他說，「我重新檢視自己的速球品質，如果能在實戰中展現出來，自然就能投得不錯，我感受到很棒的緊張感，現在久違燃起鬥志。」
戶鄉去年12勝8敗，防禦率1.95，以單季156K奪下中央聯盟三振王，季後成為2024年世界棒球12強賽國手，冠軍戰面對中華隊，主投5局失4分，吞下敗投。
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